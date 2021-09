'PCT je tisto, kar omogoča to, da ostanejo družba, šole in ostale dejavnosti odprte'

Kot kaže so nekateri, ki so pred tem s cepljenjem odlašali, v izogib zapletom le zavihali rokav. Ali torej že tik pred uveljavitvijo vladnega odloka kaže, da se bodo zaradi velikih omejitev v vsakdanjem življenju, ki jih prinaša, ljudje množično odločali za cepljenje? O tem, zakaj je vlada odlok pogoj PCT razširila hitreje kot je sprva predlagala svetovalna skupina, ki se z vlado razhaja tudi glede veljavnosti hitrih testov, je spregovorila vodja svetovalne skupine Mateja Logar. Ali bo posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ podaljšala veljavnost cepljenja ali bo veliko ljudi, ki so bili zgodaj cepljeni, ostalo brez statusa, če se ne bodo odločili za tretji odmerek in ali bo cepiva dovolj, pa je odgovarjala Bojana Beović.

Vlada je odlok o PCT pogoju uveljavila hitreje, kot so nekateri pričakovali. Logarjeva je povedala, da so ta ukrep "nekako načrtovali" za naslednjo fazo še neobstoječega semaforja. In sicer, ko bi intenzivne postelje zasedalo 100 bolnikov. "To bi bilo nekje v naslednjem tednu. Se pravi prehitevamo za en teden, zato ni neke pomembne razlike. Zavedati se moramo, da je PCT tisto, kar omogoča to, da ostanejo družba, šole in ostale dejavnosti odprte. Ob tem, da poskušamo seveda vzdržati tudi v zdravstvenem sistemu."

Logarjeva sicer nima odgovora na to, kdaj bomo dobili nov vladni semafor. "Je stvar še vedno v pogajanjih, nekje se usklajujejo vse podrobnosti. Tako da upamo, da se v naslednjem tednu resno pogovorimo tudi o semaforju," je dejala. Na vprašanje, zakaj meni, da bi morala biti veljavnost hitrih testov poenotena, ne glede na to, kje in kdo ga opravi pa je odgovorila, da je strokovna skupina že konec junija oziroma v začetku julija povedala, da so mnenja, da je veljavnost hitrih antigenskih testov, ne glede na to za koga veljajo, 48 ur. "Strokovno je to povsem utemeljeno, ker vemo, da je zanesljivost tega testa nekje v prvem dnevu, pa za silo dobra v drugem dnevu, se pravi teh 48 ur. Kasneje pa takšen test strokovno gledano nima ustrezne veljavnosti."