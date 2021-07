Bojana Beović in minister Poklukar bosta spregovorila o cepljenju

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Bojana Beović bo ob 14. uri na Zdravniški zbornici Slovenije dala izjavo za medije glede vprašanj, povezanih z aktualno problematiko cepljenja, so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije. Prav tako bosta kasneje o cepljenju spregovorila minister Poklukar in predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman. Izjavi bomo spremljali v živo.

Če se do sredine avgusta ne bomo dovolj precepili, se bo najkasneje takrat začel četrti val epidemije, svarijo strokovnjaki. Zadnja ocena Instituta Jožef Stefan predvideva, da bo v drugi polovici tega meseca različica delta dominantna tudi pri nas. Evropo že zavzema. PREBERI ŠE Beovićeva: Smiselno bi bilo razmisliti o obveznosti cepljenja Dr. Bojana Beović je sicer za 24UR ZVEČER povedala, da je eden od perečih problemov dejstvo, da nismo precepljeni v takšni meri, da bi z deležem cepljenih preprečili kroženje virusa. "Storimo lahko to, da se cepijo ranljive skupine, da bomo imeli podobno situacijo, kot jo imajo v Veliki Britaniji, kjer število primerov zelo narašča, ne narašča pa število sprejetih v bolnišnico. Tako je lažje nadzorovati epidemijo."