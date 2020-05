Beovićeva ob koncu epidemije: Slovenci smo se v prvem valu dovolj naučili

Vodja svetovalne skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravje, infektologinja Bojana Beović, je po formalnem koncu epidemije v oddaji 24UR spregovorila o doslednem upoštevanju ukrepov med slovenskimi državljani, primerih, ko je uporaba zaščitnih mask priporočljiva, odpiranju meja in vnašanju virusa od drugod ter o tem, kako bomo ukrepali ob morebitnem drugem valu.

Preklicana je epidemija covid-19, ki je bila razglašena 12. marca. Bojana Beović, vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje,je kot gostja v oddaji 24UR dejala, da se ji zdi, da smo se Slovenci dovolj naučili iz prvega vala. "Slovenci smo že v tem prvem valu epidemije dokazali, da znamo upoštevati ukrepe, da vemo, kdaj gre zares. Brez tega bi bili kakršnikoli ukrepi le malo učinkoviti. Če primerjamo naše ukrepe z ukrepi iz tujine, so bili naši sorazmerno blagi, a smo jih dosledno upoštevali in prišli (vsaj) do zaključka prvega vala,"je državljane pohvalila Beovićeva. Glede uporabe zaščitnih mask je dejala, da te zagotovo širijo pred širjenjem kapljic. "Seveda je masko treba uporabljati na ustrezen način, se ne dotikati sprednje površine in si ob tem pogosto ter temeljito razkuževati roke. Tisto, kar maske lahko naredijo, je, da preprečijo širjenje drobnih kapljic, ko je nekdo bolan. V bolnišnici na primer vedno damo masko bolniku,"pove o temi, ki je v zadnjih dneh pri nas povzročila kar nekaj zmede glede tega, ali so maske še obvezne ali ne. Povedala je, da je nošenje maske priporočljivo tudi pri okuženemu, ki še ni zbolel oziroma nima simptomov, pa tudi, ko ne moremo vzdrževati varnostne razdalje, tj. poldrugi meter.

"Virus v Sloveniji skoraj ni več prisoten oziroma je v zelo majhnem številu, gotovo pa je prisoten v državah, v katere Slovenci pogosto potujemo oziroma od koder prihajajo k nam turisti. Realno je pričakovati ponovne vnose virusa v državo, v tem primeru pa je potrebna takojšnja reakcija vsakega, ki zboli – naj poišče zdravnika in opravi bris. Pomembno pa je tudi dobro delo epidemiološke službe, ki tako vsak posamezen izbruh zameji,"pa pove Beovićeva ob dejstvu, da Slovenija odpira svoje meje. Poudarila je, da je na potovanju treba biti pozoren na to, da ne pridemo v stik s kom, ki je bolan, da se ne zadržujemo v gručah ljudi, da skrbimo za higieno rok, da vzdržujemo varnostno razdaljo ali pa uporabimo masko, ko to ni možno.

Drugi val je realna možnost, nanj pa se je treba pripraviti, kar je prvo na vsakemu posamezniku, pove Beovićeva. "Na drugi strani se pripravlja zdravstvo, spet je treba preveriti, koliko imamo varovalne opreme. Ozko grlo bo morda osebna varovalna oprema, pri tem je treba narediti natančne načrte in nabaviti dovolj sredstev. Pogledati moramo tudi kapacitete bolniških postelj, še posebej pa kadre, torej zdravnike in medicinske sestre, ki bodo lahko v primeru povečanega števila bolnikov za njih tudi skrbeli," pa o tem, kaj je treba storiti znotraj zdravstva, spregovori prva dama svetovalne skupine ministrstva za zdravje. "Ob drugem valu si ne bi želeli, da bi morali popolnoma ustaviti drugo zdravstvo, kot se je zgodilo med prvim valom. Ta zalogaj bo, glede na to, da smo v Sloveniji z zdravstvenim kadrom skromno preskrbljeni, kar zelo velik,"pa opozori.

icon-expand Prva dama svetovalne skupine za covid-19 na MZ, Bojana Beović. FOTO: Miro Majcen