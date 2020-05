Skrb vzbujajoč porast otroške bolezni, podobne kawasakijevemu sindromu. Preiskujejo povezave s covid-19

V državah, v katerih so imeli večje število okuženih otrok s covid-19, v zadnjih tednih opažajo povečano število otrok, ki imajo bolezen, podobno kawasakijevemu sindromu, je povedala infektologinja doc. dr. Mateja Logar z Infekcijske klinike UKC Ljubljana. "Gre za imunsko dogajanje z izrazito prizadetostjo številnih organskih sistemov. Najpogosteje gre za visoko vročino, za izpuščaj. Tako kot v sklopu kawasakijevega sindroma je tudi tukaj opazna prizadetost žil, predvsem koronarnih arterij." Pri več kot polovici teh otrok so dokazali prisotnost protiteles proti novemu koronavirusu, dodaja.

Samo v Evropi so potrdili 230 primerov t. i. otroške multisistemske vnetne bolezni pri otrocih, mlajših od 14 let, je v petek potrdil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

V petek je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da preiskuje povezavo med omenjeno boleznijo in novim koronavirusom. "Prva poročila nakazujejo, da je ta sindrom povezan s covid-19," je dejal generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus . Tudi francoske zdravstvene oblasti domnevajo, da je povezava med boleznijo in koronavirusom "zelo verjetna".

V več evropskih državah in ZDA v zadnjih tednih opažajo povečanje števila primerov bolezni, podobne kawasakijevemu sindromu. Od tega sindroma se razlikuje predvsem, da prizadene starejše otroke (stare od sedem do 17 let), medtem ko je kawasakijev sindrom značilen za otroke, mlajše od petih let.

Na povečanje števila obolelih otrok so v tem tednu opozorili tudi italijanski zdravniki. V študiji, objavljeni v sredo v publikaciji The Lancet , med drugim opažajo 30-kratno povečanje števila primerov sindroma v provinci Bergamo kmalu po začetku epidemije na tem območju. Raziskovalna ekipa bolnišnice Papa Giovanni XXIII je pregledovala primere otrok na območju Bergama, diagnosticiranih s kawasakijevim sindromom, in primere otrok z "boleznijo, podobno kawasakijevi", v obdobju med 1. januarjem 2015 in 20. aprilom 2020, je študijo povzel CNN .

Otroke zdravijo z zdravili, ki delujejo na imunski sistem, tudi z imunoglobulini. "Predvsem pri večjih otrocih je po navadi prizadetost koronarnih žil bolj izrazita, tako da so v zelo hudih primerih potrebne operacije, se pravi srčni obvodi, ampak to so ekstremni primeri," je še pojasnila Logarjeva.

Ugotovili so, da je bilo v zadnjih petih letih, do sredine februarja, ko se je koronavirus začel širiti v tej regiji, zgolj 19 otrok diagnosticiranih s kawasakijevim sindromom. Zgolj med 17. marcem in 14. aprilom pa so potrdili deset novih primerov. Osem od teh desetih otrok je bilo pozitivnih na koronavirus. Pri tem raziskovalci opozarjajo, da so enega od dveh negativnih otrok testirali ravno po prejetju imunoglobulina, zaradi česar bi bil rezultat lahko lažno negativen.

Raziskovalci so našli tudi določene razlike med bolniki. Oboleli otroci, ki so bili sprejeti v bolnišnico po začetku pandemije, so bili bolj bolni, kazali so resnejše, močnejše simptome. Šest izmed desetih je imelo zaplete s srcem, v primerjavi zgolj z dvema pacientoma od 19 pred pandemijo. Prav tako so otroci, ki zbolevajo v času pandemije, starejši – kawasakijev sindrom se običajno pojavi pri otrocih, mlajših od pet let. Povprečna starost novoobolelih otrok pa je sedem let in pol.

Avtorji študije opozarjajo, da gre za raziskavo, opravljeno zgolj med otroki na območju Bergama, ter da je tako treba opraviti še več podobnih študij po svetu, da bi lahko potrdili rezultate.

V New Yorku pri 60 odstotkih pacientov potrdili koronavirus

O več kot 100 primerih poročajo iz New Yorka, kjer so zaznali že tri smrtne žrtve. Guverner Andrew Cuomo je v sredo potrdil, da so pri 60 odstotkih pacientov potrdili prisotnost protiteles za covid-19. Približno polovica otrok z omenjeno boleznijo se mora zdraviti na intenzivni negi. Vnetja naj bi se pri bolnikih večinoma pojavila po štirih ali šestih tednih od okužbe z novim koronavirusom. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni pa je že pozval zdravstvene delavce, naj sporočijo, ali obravnavajo bolnike, mlajše od 21 let, ki imajo omenjene simptome.

Nenavadno bolezensko stanje preiskujejo tudi zdravniki v Veliki Britaniji, Švici, Italiji, Franciji in Španiji. Zdravniki pa opozarjajo na povečanje primerov v prihodnje, saj se bolezen po dozdajšnjih podatkih pojavi šele nekaj tednov po okužbi s koronavirusom. Kot kaže, gre za "povirusni sindrom", je za CNNdejal zdravnik Jeffrey Burns iz bostonske otroške bolnišnice. Domneva, da bolezni ne povzroča neposredno koronavirus."Prevladujoča hipoteza je, da gre za posledico prekomernega imunskega odziva bolnika."

Julia Kenny iz oddelka za imunologijo v londonski otroški bolnišnici Evelina London pa je za AFP dejala, da so obravnavali več kot 50 otrok z znaki sindroma: "Zelo malo jih je bilo na testiranjih z odvzemom brisa pozitivnih, a večina je bila pozitivna na testu za protitelesa proti koronavirusu. Kar pomeni, da so imeli virus in se tega sploh niso zavedali."