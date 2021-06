Umrl Britanec, ki je bil najdlje hospitaliziran zaradi covida-19

Jasona Kelka so zaradi covida-19 v bolnišnico v Leedsu sprejeli 31. marca 2020. In takrat se je začela njegova dolga bitka za življenje, ki pa jo je po več kot 14 mesecih izgubil. V petek zjutraj so ga namreč iz bolnišnice prepeljali v hospic, kjer je že čez nekaj ur umrl v krogu svoje družine.

Po njegovi smrti je pojasnila, da občuduje pogum njenega soproga, ki "ni več želel tako živeti". Zato se je odločil, da preneha z zdravljenjem in tako sam odloči o tem, kako bo odšel, je dejala. Stanje se mu je nazadnje začelo zelo slabšati minuli mesec, ko je gospa Kelk za Sky News dejala, da se boji, da je 49-letnik obupal in da občasno izgublja zavest.

"Bil je moja sorodna duša. Bila sva različni strani istega kovanca – različna, a združena," je še dodala 63-letnica in poudarila, da je njegova smrt prizadela veliko ljudi.

Kljub trudu zdravstvenega osebja na intenzivnem oddelku bolnišnice in občasnih izboljšavah zdravstvenega stanja, se mu je nato stanje pogosto znova poslabšalo.

V zadnjih mesecih je bil tako večkrat priklopljen na ventilator oziroma umetna pljuča, tudi v tednih pred smrtjo.

Po tem, ko je feburarja po 10 mesecih naredil prve korake, je sicer kazalo, da bo končno lahko zapustil bolnišnico in družina se je pripravljala na njegovo vrnitev domov. Soproga je celo začela zbirati denar, zato da bi njun dom prilagodili njegovim potrebam, saj bi iz bolnišnice odšel na invalidskem vozičku. Poleg tega so zdravniki par obvestili, da bo 49-letnik najbrž do konca življenja potreboval traheostomsko cevko, s katero se odvaja nakopičena tekočina iz grla in sapnika.