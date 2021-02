Bolniki zbirajo denar za nakup naprave za celično zdravljenje

Dve presaditvi kostnega mozga in zdravila so mu življenje podaljševali, zdaj pa so se kostne lezije začele pojavljati tudi po glavi, zato ga čaka še obsevanje. "Ne vem, za glavo se vsak malo bolj boji kot pa za kaj drugega."

Začelo se je s hudimi bolečinami po telesu pri 42 letih, pripoveduje skladatelj Drago Ivanuša , ki so mu pred desetimi leti diagnosticirali krvnega raka, plazmocitom. " Sčasoma človeka to kar malo načne. Na začetku, sploh če si malo mlajši, se mi zdi, da to lažje prenašaš, zdaj pa že malo čutim to dolgotrajnost."

Tovrstno zdravljenje je zdaj namreč na voljo le za dve diagnozi: za limfoblastno levkemijo do 25. leta starosti in velikocelični B-limfom. Kot prvi odrasel bolnik s to dignozo je lansko poletje celice CAR-T dobil Sandi Repina, ki so mu pred tem limfom bezgavk zdravili s kemoterapijo in biološkimi zdravili, a se je rak ponovil v še agresivnejši obliki.

"Meni so celice vzeli na zavodu za transfuzijo in jih poslali v Ameriko. Trajalo je približno šest tednov, da smo te celice dobili nazaj, in potem je kočnno prišel ta dan D," opisuje Repina."V naslednjih tednih se je začelo vse skupaj izboljševati in danes vidite – stanje je, lahko rečem, ena a."

Priprava celic v Ameriki je zavarovalnico stala 250.000 evrov, cena naprave, ki bi domačim strokovnjakom omogočila, da celice za bolnike pripravijo doma, pa je 600.000 evrov. Poleg tega bi v sklopu študije lahko zdravili tudi 30 bolnikov z drugimi rakavimi diagnozami, ki zdaj do tega zdravljenja niso upravičeni.

"Res se mi ne zdi prav, da se moraš, ko si bolan, ukvarjati še s sredstvi za svoje zdravljenje. To ni prav. In temu sem se hotel izogniti. Ampak po drugi strani–če nam uspe, bom lahko živel s tem," še pravi Zver.

Ivanuša pa dodaja: moramo se zavedati, da se to lahko zgodi vsakomur, tudi svojcu ali pa znancu, in da te stvari niso tako daleč, kot se nam včasih zazdijo.

Kako lahko pomagate?

Pošljite sms ZDRAV5 na 1919 ali pa nakažite sredstva na spodnji TRR.