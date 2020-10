Bolniki s covidom-19 kmalu nameščeni v hotele

V radovljiškem domu se v teh dneh soočajo s prvimi okužbami. Trenutno so okuženi trije zaposleni in dve stanovalki, pri dveh pa bodo test zaradi nejasnih rezultatov ponovili. Poleg tega danes nadaljujejo tudi s testiranjem ostalih.

V Domu sv. Jožefa v Celju in Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu pa so se pojavile nove okužbe s koronavirusom tako pri stanovalcih kot pri zaposlenih. V celjskem domu je tako okuženih 24 stanovalcev in 12 zaposlenih. Na Grmovju pa so okuženih štirje stanovalci in šest zaposlenih. V Trubarjevem domu v Loki pri Zidanemu Mostu pa je okuženih 124 oseb.

Radovljiška občina zaradi preprečevanja širjenja okužb ureja tudi prostore za preselitev dejavnosti dnevnega varstva iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, in sicer v bivšo radovljiško knjižnico.

V domu, v katerem je okoli 220 stanovalcev, lahko sicer uredijo dve rdeči coni s kapaciteto do 30 stanovalcev. "Če bomo to presegli, bomo sledili praksi iz Škofje Loke, saj smo se z občino in civilno zaščito dogovorili, da bomo v tem primeru formirali rdečo cono na zunanji lokaciji v Radovljici, glede katere pa se moramo še uskladiti," je povedal Gril.

Enoto bodo predvidoma selili v soboto in naj bi v ponedeljek že začela delovati na novi lokaciji. V njej dela 23 socialnih oskrbovalk, ki skrbijo za okoli 120 uporabnikov pomoči na domu. Enota pomoči na domu dnevno zagotovi tudi obroke za med 75 do 85 oseb. Sedaj bodo delo organizirali tako, da bodo preko vikenda za prevoz hrane od doma do nove lokacije skrbeli prostovoljci, med tednom pa zaposleni v občinskih javnih zavodih.

Kot je pojasnil direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica Alen Gril , socialne oskrbovalke, ki izvajajo storitve pomoči na domu v lokalnem okolju, zaradi slabe epidemiološke slike predstavljajo tveganje za vnos okužbe v zavod. Zato so se v domu odločili, da oddelek socialne oskrbe na domu preselijo v dislocirano enoto in ga tako tudi fizično ločijo od doma, tamkajšnjih stanovalcev in zaposlenih ter s tem zmanjšajo tveganje za prenos okužbe.

Kot je na spletnih straneh Doma Nine Pokorn zapisal direktor doma Tomaž Lenart, viri okužb pri zaposlenih izvirajo izključno iz ožjega domačega okolja in potekajo zelo asimptomatsko ali z zelo blagimi simptomi, nekateri od njih pa v tem času tudi niso bili v delovnem procesu in stiku s stanovalci oz. sodelavci. Vse štiri stanovalce, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, so že premestili v rdečo cono, kjer se počutijo dobro in imajo blage simptome. Vzpostavili so redni stik z epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vsemi pristojnimi institucijami ter sledijo ukrepom opredeljenim v njihovem kriznem načrtu, je še zapisal Lenart.

Septembra so v Domu Nine Pokorn zaznali prve okužbe z novim koronavirusom. Takrat sta bila okužena dva zaposlena in osem stanovalcev. Medtem pa so takrat imeli v Domu sv. Jožefa okužbo pri zaposleni osebi.

Trenutno število stanovalcev z okužbo v Trubarjevem domu v Loki pri Zidanemu Mostu je 93, okuženih je tudi 31 zaposlenih. Nekaj stanovalcev je zaradi bolezni covida-19 umrlo, vendar na natančne informacije glede vzrokov smrti v domu še čakajo. Kot je zapisal direktor doma Robert Potočnik, so okuženi stanovalci prostorsko ločeni od stanovalcev, pri katerih okužba ni bila potrjena, z enimi in drugimi pa delajo ločene skupine zaposlenih. V rdeči coni je tako nameščenih 90 stanovalcev, trije pa so na zdravljenju v bolnišnici.

Stanje okuženih stanovalcev je še vedno precej različno, saj imajo nekateri blažje bolezenske znake v obliki kašlja, povišane telesne temperature in podobnega, stanovalci z zahtevnejšim zdravstvenim stanjem pa so bili premeščeni v bolnišnico. Večina okužbo prestaja brez zdravstvenih težav in se počuti dobro.

Konec tedna bo sledil nov obsežnejši krog testiranja stanovalcev, pri katerih okužba doslej ni bila ugotovljena, je še navedel Potočnik.

Okužene iz slovenjgraškega doma starostnikov bodo preselili v Terme Topolšica

Stanovalce slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, bodo preselili v Terme Topolšica. Vodstvo term je namreč za njihovo začasno bivanje ponudilo wellness center Zala, bodo pa zanje tam skrbeli zaposleni iz doma starostnikov. Tja bodo preselili tudi stanovalce, ki so v bližnji bolnišnici.

V slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov so doslej v 11 dneh okužbe z novim koronavirusom potrdili pri 38 stanovalcih in treh zaposlenih. V sredo so skupno 18 okuženih stanovalcev, ki niso kazali znakov bolezni, prepeljali v Bolnišnico Topolšica, kjer je od prejšnjega petka urejen negovalni oddelek za asimptomatske bolnike iz domov starejših.

So se pa zdaj v slovenjgraškem domu po razgovoru z nacionalnimi koordinatorji za preprečevanje in obvladovanje okužb odločili, da okuženim stanovalcem ponudijo začasno bivanje v Termah Topolšica, potem ko jim je pomoč ponudilo vodstvo term.

Danes v termah začenjajo s pripravo prostorov, v soboto bodo tja preselili stanovalce iz bližnje Bolnišnice Topolšica, v nedeljo pa še preostalih 20 okuženih iz rdeče cone doma v Slovenj Gradcu. V termah bodo za preseljene stanovalce skrbeli zaposleni iz slovenjgraške enote doma starostnikov, do njihove vrnitve nazaj pa bodo v domu v Slovenj Gradec vse sobe razkužili.

Za zdravstveno oskrbo stanovalcev v termah bo v povezavi z zdravnico za dom skrbel zdravnik iz Bolnišnice Topolšica. Sorodnikom bodo dnevno na voljo za informacije o zdravstvenem stanju stanovalcev, je danes sporočila vodja slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov Marjana Kamnik.

V slovenjgraški enoti, kjer sicer skupno biva 92 stanovalcev, bodo vzdrževali belo cono, medtem pa vseskozi redno testirali tako stanovalce kot zaposlene. Naslednje obsežnejše testiranje stanovalcev in zaposlenih v domu v Slovenj Gradcu načrtujejo za to nedeljo. Za tiste stanovalce, ki bodo v termah, pa velja, da jih bodo nazaj v Slovenj Gradec preselili, ko bodo imeli dva negativna brisa na novi koronavirus. Je pa Kamnikova danes pojasnila še, da se stanovalci sicer dobro počutijo, nekaj jih ima povišano temperaturo.