Bolnišnicam na pomoč priskočili študenti in dijaki, odzvala se je tudi Slovenska vojska

31 bodočih zdravstvenih tehnikov iz Postojne bo kadrovsko močno podhranjeni sežanski bolnišnici, kjer so covidne kapacitete čez vikend že razširili na maksimalnih 58 postelj, v veliko olajšanje. "Tukaj smo ljudje, ki smo se odločili pomagati, in to ni bila težka odločitev," svojo odločitev pojasni dijak 4. letnika Srednje gozdarske in lesarske šole (SGLŠ) Postojna Jernej Koražija. Ob tem dijakinja Natka Spasova še doda: "Takoj, ko je profesor rekel za prakso, da so nas poklicali, smo vsi skočili v zrak in bili ponosni, da gremo v delovno okolje, da to izkusimo."

"Kadar je potreba, se skoči in mi smo to naredili že v prvem, drugem in tretjem valu. In tudi v naslednjem valu bomo," zagotovi ravnateljica SGLŠ Postojna Cvetka Kernel. Prav bodo prišli povsod, kjer bo zaradi prerazporejanja ali okužb zmanjkalo kadra. "Počeli bodo vse, kar je v okviru njihovih kompetenc. Od osnovne higiene do dajanja zdravil, predvsem pa tisto, česar ne smemo pozabiti – to so komunikacija, empatija in odnos, zdravstvena vzgoja, spodbujanje ljudi, da se čim prej vrnejo v domače okolje," pojasni učitelj zdravstva in mentor Dragan Babuder.

"Te pomoči smo ne samo potrebni, ampak tudi veseli," pove direktorica Bolnišnice Sežana Silvana Šonc.

V sedmih bolnišnicah po državi, ki so zaprosile za dodaten kader, pa se bodo gotovo razveselili bolničarjev ekip prve pomoči Rdečega križa. Na voljo jih je približno 120, ta teden jih začne delati 55. "V torek najverjetneje Izola in Jesenice, v sredo UKC Ljubljana in nato se bomo postopno usklajevali glede na potrebe in zmogljivosti. Predvsem bo šlo za pomoč pri transportu, oskrbo bolnikov, pomoč pri hranjenju, spremljanje instrumentov, stik z bolniki, usmerjanje v bolnišnicah ..." pojasni generalna sekretarka Rdečega križa Slovenija Cvetka Tomin.

Civilna zaščita je aktivirala tudi gasilce – v pripravljenosti je 116 njihovih bolničarjev. "Mi nismo ravno ne vem kakšni strokovnjaki na tem področju, tako da bomo verjetno vskočili pri lažjih opravilih v zdravstvu. Vsekakor bo pa stroka določila, kje pravzaprav lahko pomagamo," pojasni poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek.

V torek gre v akcijo tudi vojska, za pomoč v bolnišnicah pa se je doslej oglasilo še približno 20 zaposlenih na NIJZ.