Bolnišnice dolžne zagotoviti deset odstotkov postelj za covidne bolnike

Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike v zdravstvenem sistemu je izvajalcem zdravstvene dejavnosti poslala navodila za obvladovanje okužb s koronavirusom. Bolnišnice so med drugim dolžne zagotoviti do deset odstotkov postelj za covidne bolnike in imenovati koordinatorja za covidne postelje.

Odstotek postelj za covidne bolnike bodo glede na epidemične razmere postopno povečevali do 20 odstotkov vseh postelj. Ko bodo bolnišnice presegle dogovorjen delež postelj za covidne bolnike, bodo preko koordinatorja za postelje in dispečerske službe aktivirali sistem za premestitve bolnikov v druge bolnišnice, so danes sporočili z Ministrstva za zdravje.

Vodstvo bolnišnic lahko obravnavo covidnih bolnikov organizira tudi v obliki covidnih oddelkov oz. rdečih con. Covidne bolnike pa naj v bolnišnicah vodijo po regionalnem principu. Navodilo predvideva tudi, da vodstvo bolnišnic imenuje koordinatorja za postelje, namenjene covidnim bolnikom. Koordinator bo skrbel za komunikacijo z nacionalnim koordinatorjem in sodeloval na skupnih operativnih sestankih prek spleta. Organizacija dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni mora ob ustrezni obravnavi covidnih bolnikov omogočiti nemoteno obravnavo ostalih bolnikov in izvajanje ostalih zdravstvenih storitev. Izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko ukrepe iz navodil po potrebi prilagodijo oz. nadgradijo z dodatnimi ukrepi. Ob tem morajo upoštevati vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajajo, in epidemiološko sliko v lokalnem okolju, so še sporočili z ministrstva.

icon-expand Navodilo predvideva tudi, da vodstvo bolnišnic imenuje koordinatorja za postelje, namenjene covidnim bolnikom. FOTO: Shutterstock

Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike v zdravstvenem sistemu je bila imenovana v začetku tedna, vodi jo vodja oddelka za intenzivno terapijo na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetne kliničnega centra (UKC) Ljubljana Matjaž Jereb. Skupino sestavljajo zdravniki različnih specialnosti.