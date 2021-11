Bolnišnice povečujejo kapacitete za covidne bolnike in ukinjajo nenujne programe

Predstavniki ministrstva za zdravje in vodstev bolnišnic so se dogovorili, da bo večina bolnišnic ukinila vse nenujne programe. Hkrati bodo bolnišnice s sredo povečale kapacitete na intenzivnih oddelkih na 182 postelj, povečalo se bo tudi število navadnih postelj za covidne bolnike.

Predstavniki ministrstva in vodstev slovenskih bolnišnic so se dogovorili, da bodo bolnišnice kapacitete na intenzivni terapiji z današnjim dnem povečali na 178 postelj, v sredo pa na 182 postelj, so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Poleg tega se s sredo povečujejo tudi kapacitete navadnih postelj za covidne bolnike s sedanjih 479 na 590 postelj. Odpira se še Bolnišnica Topolšica, velika večina ostalih bolnišnic pa prav tako povečuje kapacitete. Hkrati bo večina bolnišnic ukinila vse nenujne programe, so še pojasnili na ministrstvu. Vodstva bolnišnic so se srečala s predstavniki ministrstva zaradi povečane zasedenosti covidnih bolnišničnih oddelkov po državi. V bolnišnicah se skupno zdravi 634 covidnih bolnikov, od tega 158 na oddelkih intenzivne terapije, kar po neuradnih podatkih pomeni, da so trenutne kapacitete covidnih oddelkov že dosežene oziroma presežene v številnih slovenskih bolnišnicah. Državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu Franc Vindišar je prejšnji teden opozoril, da kapacitete slovenskega zdravstva niso neomejene, zato bo, če bo zasedenih med 160 in 180 postelj na intenzivni negi, "treba sprejemati rigorozne ukrepe".

V šempetrski bolnišnici širijo covidni oddelek Na covidnem oddelku šempetrske bolnišnice se trenutno zdravi 25 bolnikov s covidom-19, od tega jih je pet na intenzivnem oddelku. Že v sredo pa bo njihov covidni oddelek večji – na navadnem covidnem oddelku bo deset postelj več, na intenzivnem pa ena postelja več, je v izjavi povedala strokovna direktorica Dunja Savnik Winkler. Covidni oddelek trenutno deluje v stavbi novega urgentnega centra in v drugem nadstropju stare stavbe šempetrske bolnišnice. V primeru večjih potreb pa je širitev covidnega oddelka mogoča tudi v tretjem nadstropju stare bolnišnične stavbe. Bolniki s covidom-19 so v četrtem valu, ko prevladuje predvsem delta različica bolezni, mlajši, kot so bili v prvih treh valovih, je še povedala Savnik Winklerjeva. "Naš najmlajši bolnik ima zgolj 36 let, sicer pa je povprečna starost na covidnem oddelku nekaj čez 70 let. V intenzivni terapiji pa je v tem četrtem valu povprečna starost kar precej pod 70 let. Ti pacienti imajo vsi tudi pridružene druge bolezni, vendar pa je čas trajanja intenzivnega zdravljenja kar dolg, v intenzivni terapiji lahko ostajajo tudi po več tednov," je dejala.

