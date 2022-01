Zgodbe o izgubi in obupu: nosečnica dve uri čakala na pomoč

V zadnjih dveh tednih so kitajska družbena omrežja namreč preplavile objave prebivalcev, ki pravijo, da niso prejeli hrane, osnovnih zalog ali celo zdravstvene oskrbe – kar predstavlja podobo disfunkcije lokalne vlade, medtem ko se na lokalne uradnike krepi pritisk, da bi omejili covid-19 le nekaj tednov pred velikimi lunarnimi novoletnimi prazniki in zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu.

13-milijonsko mesto je od 23. decembra strogo zaprto, saj se spopada z najhujšim izbruhom koronavirusa v državi po Vuhanu, prvotnem epicentru pandemije. Toda lokalne oblasti so se soočile z odporom javnosti zaradi nesposobnosti in nesorazmerno ostrimi ukrepi, za katere kritiki pravijo, da škodujejo življenju tistih, ki naj bi jih zaščitili.

Drug videoposnetek, objavljen na spletu, prikazuje žensko v karantenskem hotelu na novoletni dan, kako delavca za nadzor covida prosi za higienske vložke. V objavi, ki so si jo pred odstranitvijo ogledali več desetmilijonkrat, je ženska povedala, da je skušala poklicati več vladnih služb, da bi jih prosila za higienske vložke – brez uspeha. Ženska je pozneje objavila, da je prejela zaloge od karantenskih delavcev in rekla, da obžaluje, da je posnela originalni video.

Na Xiaohongshu, kitajski platformi, ki je podobna Instagramu, pa je uporabnica v nedeljo zaprosila za pomoč, potem ko je lokalna bolnišnica zavrnila sprejem njenega očeta, ki je pravkar doživel srčni napad, ker sta živela na srednje tveganem območju mesta. Pozneje je posodobila objavo in dejala, da so njenemu očetu dovolili nujno operacijo, ko se je njegov položaj po nekaj urah močno poslabšal. "Zamuda je bila predolga in reševanje ni uspelo. Nimam več očeta," je zapisala. Ženska je dogodek podrobneje objavila na Weibu v sredo zvečer. Njen čustveni zapis je takoj postal viralen, dobil je 630.000 všečkov in je bil do četrtka deljen več kot 110.000-krat.

Neka uporabnica je objavila, da naj bi visoko nosečo žensko v bolnišnici na silvestrovo zavrnili, ker ni imela veljavnega testa na covid-19. Video, objavljen 3. januarja, prikazuje žensko, ki sedi pred bolnišnico, okoli njenih nog pa je luža krvi. Dve uri pozneje so jo le sprejeli v bolnišnico, vendar je doživela spontani splav, je v objavi povedala uporabnica, ki naj bi bila nečakinja nosečnice. Objavo, ki je bila objavljena na kitajski platformi za mikrobloganje Weibo, so, preden je bila izbrisana, množično delili. Uslužbenec bolnišnice Šjan Gaoxin, kjer je ženska poiskala oskrbo, je povedal, da incident preiskujejo in da je bolnišnica žensko sprva zavrnila v skladu z vladnimi predpisi glede covida-19, več pa ni želel povedati.

Pretresljive objave so sprožile izlive sočutja in jeze na spletu, pri čemer so se številni spraševali o smiselnosti žrtvovanja v imenu nadzora epidemije. "Nikogar ne briga, od česa umreš – razen če gre za covid-19," je objavil en uporabnik Weiba.

Po protestu javnosti so uradniki Šjana na tiskovni konferenci v sredo povedali, da bolnišnice ne smejo uporabljati izgovora za preprečevanje in nadzor epidemije, da bi se izognile zdravljenju bolnikov, vključno s kritičnimi bolniki, kot so nosečnice. V četrtek pa so dodatno sporočili, da je bil generalni direktor bolnišnice Šjan Gaoxin suspendiran, osebje, vpleteno v incident, pa odstavljeno s svojih delovnih mest. Prav tako so bolnišnici naročili, naj se opraviči javnosti. Disciplinski nadzornik vladajoče komunistične partije v mestu je izdal tudi interno opozorilo vodji zdravstvene komisije Šjan in dvema drugima uradnikoma za javno zdravje.

Toda ta dejanja niso uspela pogasiti ogorčenja. Na Weibu se najbolje ocenjen komentar pod objavo državnih medijev o določenih kaznih glasi: "To samo kaže, da vas covid-19 morda ne ubije, birokrati pa vas lahko."