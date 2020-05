Bolnišnice v Sao Paulu na robu zloma, rekordna rast okužb v Južni Afriki, Evropa pa se odpira

V šole bodo dijaki zadnjih letnikov danes lahko šli na Portugalskem, kjer se odpirajo še bari, restavracije, muzeji in galerije. Restavracije in kavarne se bodo odprle tudi v Severni Makedoniji in na Danskem. V tej državi se bodo osnovnošolcem v šolah pridružili še srednješolci.

Frizerski saloni in muzeji se bodo predvidoma odprli tudi v Belgiji, kjer se bo v omejenem obsegu začel pouk v šolah. Najprej se tja vračajo dijaki zadnjih letnikov srednjih šol in zadnjih razredov osnovnih šol.

Restavracije in bare bodo lahko med drugim odprli v Italiji, a so lastniki pretekli teden sporočili, da bodo številni gostinskih lokali ostali zaprti. Za to so se odločili zaradi strogih pravil za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki jih bodo morali upoštevati.

Ukrepe je medtem podaljšala Indija, veljali bodo za regije, ki so najhuje prizadete. Indijski mediji poročajo, da bo do konca meseca stal javni promet, po vsej državi pa ostajajo zaprte šole, hoteli, restavracije, bari, nakupovalni centri, kinodvorane in verski objekti.

V Južni Afriki so medtem včeraj zabeležili še 1.160 okužb, kar je najvišje dnevno povečanje števila okuženih, potem ko so marca zabeležili prvi primer v državi. V Južni Afriki je okuženih že več kot 15.000 ljudi. Država se je zatekla k masovnemu testiranju, da bi ustavila okužbo, a več strokovnjakov opozarja, da pristop ne deluje, kot bi moral, saj nekateri na rezultate testov čakajo tudi po 14 dni. Južna Afrika ostaja najhuje prizadeta država v regiji, sledi pa ji Egipt, kjer so našteli že skoraj 12.000 okuženih, umrlo je 612 ljudi.

Zamuda je bila, vendar pa konec februarja v ZDA nihče ni jemal resno koronavirusa, še najmanj vlada predsednika Donalda Trumpa . Razen delne prepovedi potovanj iz Kitajske v ZDA in zavračanja pandemije kot izmišljotine demokratov ter medijev ukrepov ni bilo. Številne raziskave so do zdaj že ugotovile, da so koronavirus v ZDA prinesli Evropejci.

Dejstvo je, da so ameriški strokovnjaki pri CDC zavrnili že uporaben in dober test Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je sicer tudi visoko na seznamu Bele hiše kot eden od krivcev za pandemijo koronavirusa v ZDA. CDC se je januarja spravil razvijat lasten test, ga razvil, začel pošiljati naokrog po državah, a ugotovil, da ne deluje in ga odpoklical, nato pa proti koncu februarja izdelal novega delujočega.

Na vrh seznama Bele hiše glede krivcev za pandemijo novega koronavirusa in smrti zaradi covida-19 se je medtem prebil Center za nadzor nad boleznimi (CDC) zaradi zamud pri razvoju testa, vendar pa je zdravstveni minister ZDA Alex Azar agencijo branil in razložil, da CDC ni bil nikoli mišljen kot steber za masovno testiranje v ZDA.

Testi so v ZDA do zdaj odkrili skoraj 1,5 milijona okuženih s koronavirusom in do nedelje zvečer po štetju univerze Johnsa Hopkinsa 89.562 mrtvih. V državi New York so našteli 350.000 okužb in 28.232 mrtvih, nad 100.000 okužb in 10.000 mrtvih pa ima za zdaj le še New Jersey, kjer so do nedelje zvečer našteli 146.500 okužb in 10.363 mrtvih.

V New Yorku se stanje sicer še naprej izboljšuje in guvernerAndrew Cuomo, ki se sooča s svežimi kritikami, da je z ukrepi proti koronavirusu zamujal zaradi nepotrebnega rivalstva z županom mesta New York Billom de Blasiom, se je včeraj javno testiral.

Sporočil je, da se je v soboto skupno število hospitaliziranih zaradi covida-19 spustilo s 6220 na 5900, število novih dnevnih hospitalizacij je nazadovalo s 400 na 374, število umrlih za covidom-19 pa je v soboto padlo s petkovih 157 na 139 ljudi.

V New Yorku zdaj na dan opravijo že 40.000 testov, ki so za tiste brez zavarovanja zastonj po 123 mestnih klinikah CityMD, vendar pa se vsak še ne more testirati, če nima vsaj nekaj simptomov ali ne spada med nujne delavce.

Trump se je medtem v živo javil na turnir v golfu za dobrodelne namene in širil optimizem z obljubo po vrnitvi v "normalo" do konca leta, pa če bo cepivo odkrito ali ne. Želi si stadione polne ljudi, ker pogreša šport.

Po ZDA se ukrepi proti koronavirusu odpravljajo še naprej brez nacionalne strategije po državah, kot se komu glede na podatke zdi varno. Apple namerava ta teden po ZDA odpreti 25 od svojih skupaj 271 trgovin.