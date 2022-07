Bolnišnice zaradi naraščanja okužb uvajajo omejitve obiskov

Uporaba zaščitne maske je v bolnišnici obvezna za vse. Naročene paciente s povišano temperaturo in/ali znaki okužb dihal pozivajo, da v prostore UKC Maribor ne vstopajo, ampak pokličejo v ambulanto, kjer so naročeni, in upoštevajo navodila. Omenjena navodila ne veljajo za bolnike urgentnega centra, tiste, ki jih sprejmejo v bolnišnico, pa testirajo pred tem in periodično med hospitalizacijo.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor zaradi trenutne covidne situacije obiski do nadaljnjega znova niso dovoljeni. Izjemoma se za obisk v lahko dogovorite s predstojnikom oddelka, so sporočili iz mariborske bolnišnice.

Tovrstni obiski so mogoči vsak dan med 14. in 18. uro, trajajo pa lahko pol ure. Hkrati omejitev obiskov ne velja za očete novorojenčkov, ki lahko mamice z novorojenčki obiščejo za 15 minut vsak dan med 15.30 in 16. uro. Dovoljeno je tudi spremstvo porodnice pri porodu.

Omejitev obiska ne velja za kritično bolne ali umirajoče paciente, pri katerih so ves čas mogoči obiski po presoji zdravnika. Prav tako ne velja za otroke, ki so sami hospitalizirani na otroškem oddelku in ORL oddelku ter jih lahko hkrati obiščeta oba starša ali skrbnika, ki sta zdrava.

Tudi Splošna bolnišnica Celje zaradi vedno slabše epidemiološke situacije in naraščanja števila okuženih s covidom-19 do preklica prepoveduje obiske, so sporočili iz omenjene bolnišnice.

Sicer pa je tudi število spremljevalcev v urgentnem centru omejeno na eno zdravo osebo, pa še to le za spremstvo otrok in dementnih oziroma kognitivno oslabelih bolnikov in starostnikov. Za vse ostale bolnike v bolnišnici spremljevalce prosijo, da pustijo svojo telefonsko številko, da jih osebje lahko po potrebi pokliče.

V UKC Ljubljana, kjer so 7. julija ponovno uvedli obvezno nošenje zaščitnih mask, so pojasnili, da popolna prepoved obiskov za zdaj ni predvidena, lahko pa se pojavi prepoved obiskov na posameznih oddelkih. V veljavi pa ostajajo omejitve, ki so v veljavi že od začetka leta - obisk hospitaliziranega bolnika je možen po tednu dni bolnišnične oskrbe, dovoljen je obisk kritično bolnih posameznikov, obiski pa so sicer izjemoma dovoljeni tudi po presoji zdravnika.

Dovoljeni so le pietetni obiski s predhodno podpisano dovolilnico in obiski bolnikov, hospitaliziranih na kliniki več kot sedem dni, pri čemer bolnika lahko med 14. in 15. uro obišče ena zdrava oseba. Vse bolnike sicer še vedno tedensko presejalno testirajo na koronavirus, posebej pa v primeru simptomov in ob sprejemu v bolnišnično oskrbo.

Pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih novomeške bolnišnice je za vse zaposlene, bolnike in obiskovalce obvezna uporaba zaščitne kirurške maske, pri čemer zaščitna maska ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, je poudaril.

V. d. strokovnega direktorja SB Novo mesto Boštjan Kersnič je pojasnil, da so v novomeški bolnišnici prejšnji teden obiske omejili na eno zdravo osebo, ki lahko hospitaliziranega obišče med 14.30 in 15.00 za 15 minut ob torkih, četrtkih in nedeljah. Izjema sta oddelek pediatrije in porodnišnica, kjer je obisk zdravim spremljevalcev dovoljen vse dni v tednu v vseh delih dneva.

Podobno velja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

V SB Slovenj Gradec so na spletni strani zapisali, da so zaradi slabšanja epidemiološke situacije v regiji od 11. julija zopet uvedli obvezno uporabo zaščitnih mask ob vstopu v bolnišnico za vse uporabnike njihovih storitev in obiskovalce. Obiski so dovoljeni za eno zdravo osebo na bolnika na dan in lahko trajajo do 30 minut v času obiskov. Omejitve po dogovoru z osebjem na oddelku ne veljajo za zdrave starše hospitaliziranih otrok, partnerje pri porodih in svojce kritično bolnih.

Kako je v bolnišnicah na Ptuju, Jesenicah, v Izoli in Novi Gorici?

Obiski so trenutno prepovedani na internem oddelku SB Ptuj, na ostalih oddelkih pa omejeni na enega zdravega obiskovalca, so pojasnili.

V SB Jesenice so obiski dovoljeni, a omejeni na eno zdravo osebo za največ 15 minut. V vseh prostorih bolnišnice je za vse zaposlene in obiskovalce ponovno obvezna uporaba zaščitnih mask, so sporočili.

V SB Izola so povedali, da so omejitev obiskov uvedli pred približno dvema tednoma, in sicer zaradi porasta respiratornih okužb.

Obiski so od 8. julija prepovedani tudi v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Izjeme so svojci kritično bolnega, če to odobri lečeči zdravnik, so zapisali na spletni strani.