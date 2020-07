Bolsonaro: Zaradi karantene so mi v pljučih odkrili plesen

Brazilski predsednik je prvič po koncu karantene, ki so mu jo odredili zaradi okužbe s koronavirusom, nagovoril Brazilce. Zasluge za uspešno okrevanje je pripisal Bogu in zdravilu hidroksiklorokin. A Bolsonaro še ni povsem zdrav, zdravniki pa so mu, kot je dejal, v pljučih odkrili plesen. Prepričan je, da se mu je zdravje poslabšalo ravno zaradi dolge karantene, ki jo je preživel na svojem domu.

icon-expand Jair Bolsonaro je prepričan, da je karantena, ki so mu jo odredili zaradi okužbe s covidom, privedla do zastrupitve s plesnijo. FOTO: AP Potem ko je uspešno prebolel covid-19, se je brazilski predsednik Jair Bolsonaro prvič pojavil javil javnosti. V posnetku v živo prek družbenega omrežja Facebook je med drugim povedal, da se ne počuti dobro. “BIl sem na krvnih preiskavah. Včeraj se nisem dobro počutil. Odkrili so mi okužbo. Zdaj jemljem antibiotike. Prepričan sem, da se mi je zdravje poslabšalo zaradi 20 dni, ki sem jih preživel v hiši. Prišel sem v stik s plesnijo, plesen imam v pljučih,” je svoje počutje opisal predsednik. Bolsonaro je skoraj 20 dni preživel v samoizolaciji, potem ko je 7. Julija potrdil, da je okužen s koronavirusom. Zdaj so okužbo potrdili tudi pri njegovi soprogi Michelle Bolsonaro. icon-expand Michelle Bolsonaro FOTO: AP Prvo damo Brazilije so v javnosti nazadnje opazili v sredo, ko se je udeležila uradnega dogodka z možem v prestolnici. Iz kabineta predsednika so sporočili, da se Michelle počuti dobro. Bolsonaro se je sicer v svojem nagovoru Brazilcem za uspešno okrevanje zahvalil Bogu in zdravilu hidroksiklorokinu. “Prebolel sem covid. Zdaj imam protitelesa. Najprej bi se rad zahvalil Bogu, nato pa še zdravilu, ki so mi ga predpisali zdravniku. Že naslednji dan sem se počutil bolje. Nisem prepričan, ali gre za naključje, a vendarle zdravilo deluje,” je dejal. Številne znanstvene študije so pokazale, da je omenjeno zdravilo neučinkovito pri zdravljenju bolnikov s covidom-19, v nekaterih primerih se je izkazalo za nevarno. Navdušenje nad zdravilom je sicer pokazal tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je tesni zaveznik Bolsonara. Brazilija je po številu okužb s koronavirusom in smrti druga na svetu, takoj za ZDA. Bolsonaro je virus podcenjeval več mesecev, v javnosti pa se je večkrat pojavil brez zaščitne maske.