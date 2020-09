Bomo dosegli nov rekord? Neuradno v torek več kot 120 okužb

Po poročanju časnikaDela naj bi v torek potrdili več kot 120 okužb s koronavirusom. Do polnoči naj bi jih našteli 122. Danes bodo pristojni v okviru strokovne skupine za covid-19 razpravljali o morebitnih novih ukrepih. Kot je včeraj povedal minister za zdravje Tomaž Gantar, so veljavni ukrepi, če jih ljudje upoštevajo, dovolj učinkoviti.

Še preden bi začeli razpravo o novih ukrepih, je torej treba zagotoviti upoštevanje pravil, na drugi strani pa povečati število testiranj in število epidemioloških raziskav, zagotoviti dostopnost in izboljšati nadzor, je povedal Gantar. Glede uporabe mask zunaj je Gantar dejal, da se mu to ne zdi strokovno upravičeno in smiselno. Predlagano predčasno zapiranje lokalov pa ima svoj smisel, saj večina okužb v zadnjem času izvira iz zasebnih zabav in druženja v lokalih.

Eno večjih žarišč pri nas sicer predstavljajo domovi za starejše. Po ponovno odvzetih brisih so v enoti Tabor mariborskega doma Danice Vogrinec potrdili skupno 24 okužb pri stanovalcih in 17 pri zaposlenih.

Včeraj so prejeli zadnjih 127 kontrolnih brisov, od katerih so bili vsi negativni. Velika večina stanovalcev preboleva lažjo obliko bolezni.

Nove okužbe so potrdili tudi v Pegazovem domu v Rogaški Slatini. Včeraj pozno popoldne so dobili rezultate testiranj stanovalcev. Odvzeto je bilo 128 brisov pri stanovalcih in 24 brisov pri zaposlenih.

Okužbo s koronavirusom so potrdili pri 13 stanovalcih in treh zaposlenih. Tekom dne so bili vsi stanovalci z okužbo premeščeni v bolnišnico, 10 stanovalcev je v bolnišnici Novo mesto, dva v bolnišnici Šempeter pri Novi Gorici in eden v Ljubljani.

Stanovalci, ki so trenutno v bolnišnicah, se bodo predvidoma čez nekaj dni vrnili v Pegazov dom in bodo nameščeni v t.i. rdečo cono, ki jo v Pegazovem domu vzpostavljajo v tem času. Gre za povsem ločeno skupino, brez stikov z ostalimi stanovalci v domu. Po protokolu NIJZ bodo vsi stanovalci ponovno testirani čez sedem dni, nekateri, ki so imeli tesnejše stike z okuženimi pa še v tem tednu. Večina stanovalcev z okužbo je brez simptomov, nekateri pa imajo blažje simptome.