Bomo letos sploh smučali?

Pripravljene so tudi razširjene pokrite terase na prostem, kjer bi smučarji lahko na primerni razdalji varno pomalicali, predprodaja smučarskih vozovnic je podaljšana do 18. decembra. A zelene luči za slovenska smučišča še vedno ni, saj epidemiološka slika ni dobra in v poštev ne pride prav nobeno odpiranje, dokler širjenja okužb vsaj malo ne omejimo, menijo v strokovni skupini za covid-19.

Kakšna bo letošnja zimska sezona, je v zadnjih dneh zelo aktualno vprašanje za upravljavce smučišč, ki imajo za seboj slabo zimo in poletje. Po Evropi se je oglasilo več držav s svojimi pogledi in načrti. Veliko evropskih smučišč je zaprtih. Izjeme so smučišča na Norveškem, Finskem, Švedskem in v Švici, Avstrija jih odpira 24. decembra, Bolgarija se nagiba k temu, smučišča so odprta tudi v Bosni in Srbiji. Škotska, Poljska, Češka, Slovaška, Nemčija, Španija, Italija in Francija so jih zaprle. Slednja bo v času božičnih praznikov na meje s švicarskimi smučišči postavila kontrole, ki bodo lovile smučarje, ki bi hoteli na švicarsko stran. Med katere države se bomo uvrstili mi, pa ostaja velika uganka.