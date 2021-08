Bomo tudi v Sloveniji cepili s tretjim odmerkom?

Če je status cepljenja sprva veljal pol leta, pozneje pa devet mesecev, zdaj vse bolj kaže, da polno cepljenje prinaša dolgotrajno zaščito. "Nobene ovire ni, da bi veljavnost cepiva veljala tudi recimo 12 mesecev, ampak tukaj spet govorimo o tem, da to pomeni zaščito pred hudim potekom bolezni, medtem ko recimo zaščita pred okuženostjo in to, da lahko okužimo druge, pa je nekoliko drugačna," pravi prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta.

Še posebej zaradi bolj kužnega delta seva Jerala meni, da bi bilo smiselno s tretjim odmerkom najprej cepiti 44 tisoč zdravstvenih delavcev, zaposlenih in stanovalcev v domovih, ki so prvi odmerek prejeli že decembra lani. "Nenazadnje vidimo, kako raste število okužb. Septembra, oktobra bo to precej veliko in spet traja po tem odmerku nekaj tednov, da se ta nivo protiteles dvigne, ampak recimo po dveh tednih lahko računamo, da smo dodatno zaščiteni," je pojasnil.

S poživitvenim odmerkom že cepijo na Madžarskem. Ranljive bodo jeseni cepili v Franciji, v Nemčiji tudi tiste, ki so prejeli vektorsko cepivo, že pred mesecem pa so s tretjim odmerkom prvi cepili v Izraelu.

Kot napoveduje vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović, bo Slovenija z novim odmerkom pričela cepiti, ko bo Evropska agencija za zdravila Pfizerju prižgala zeleno luč. "V tem primeru se bomo nedvomno odločili za to, da bi priporočili tretji odmerek predvsem starejšim ljudem in tistim, ki imajo dejavnike tveganja za hud potek," je dejala.

Da zaenkrat še ni študij, ki bi potrjevale nujnost tretjega odmerka, pa je prepričan prvi epidemiolog Mario Fafangel. Kritična je tudi Svetovna zdravstvena organizacija, saj da številne manj razvite države še vedno čakajo na cepivo.