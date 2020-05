Rezervacije prek Bookinga ali Airbnb ne bo mogoče plačati z boni

Samo v Ljubljani naj bi prek spletnih portalov Airbnb in Booking oddajalo sobe, stanovanja, hiše okrog 1000 ponudnikov, v Sloveniji pa 3000. Zanje ključni sta prav omenjeni spletni strani, pravi Zarja Mavec, ki za lastnike oddaja stanovanja na ta način. "Brez teh portalov, spletnih rezervacijskih portalov, kot sta Airbnb in Booking, teh sobodajalcev sploh ne bi bilo. To je edini način, kako se oni promovirajo in tržijo."

Če je bila cena nočitve v dvosobnem stanovanju v središču Ljubljane pred epidemijo med 70 in 100 evrov, je danes cena padla na 20 do 40 evrov. Gostov pa ni, zato bi bili turistični boni tudi zanje dobrodošli. A po zdajšnjem predlogu teh bonov ne bo mogoče porabiti za nočitve, rezervirane prek spletnih platform. Na nek način sicer razumljivo, pravi Mavčeva, saj bi v tem primeru z boni s provizijo služila tuja korporacija.

A vseeno, tako Mavčeva, ni pošteno do teh sobodajalcev, saj jih turisti najdejo prav prek portalov. Po zdajšnjem predlogu naj storitve ne bi bilo mogoče plačati prek aplikacij, ampak samo neposredno pri ponudniku. Pozdravljajo pa to hotelirji, med njimi Anže Čokl, ki upravlja Bohinj Eco hotel: "Če se je država odločila pomagati slovenskemu gospodarstvu pa slovenskim ponudnikom turističnih namestitev, da vsa ta pomoč, ki jo slovenski davkoplačevalci prispevamo, dejansko dobijo slovenska podjetja in ne tuji posredniki iz, recimo, drugih držav, Amerike ali iz kje drugje."

Ki bi bili sicer z dobljeno provizijo tudi deležni pomoči slovenskemu turizmu. "Tuje spletne strani in posredniki računajo nekje med 12 in 13 odstotkov, recimo Booking vzame 15 odstotkov celotne rezervacije. Če gost rezervira za 100 evrov, 15 odstotkov pač od tega vzame posrednik," je še povedal Čokl. In dodal, da imajo v teh dneh v hotelu precej klicev, povezanih prav s turističnimi boni.