'Zaustavitev javnega življenja je nujna. Drugih možnosti in kompromisov ni'

Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru državljanom ob 11-dnevni zaustavitvi javnega življenja poudaril, da v tem trenutku "drugih možnosti in kompromisov ni". Predsednik je pozval k spoštovanju ukrepov ter jasnih in enotnih navodil ter priporočil stroke.

Predsednik Borut Pahorje uvodoma izpostavil, da je mnenje stroke jasno in enotno ter da v bitki s covidom brez zaprtja države, ki bo trajalo do 12. aprila, tvegamo zdravje in življenja ljudi."Drugih možnosti in kompromisov ni," je dejal predsednik.

icon-expand Borut Pahor FOTO: Urad predsednika RS

"V razmerah, ko nas premagujejo naveličanost, utrujenost in pomanjkanje zaupanja v smiselnost ukrepov, sta enotnost in prepričljivost strokovnjakov odločilnega pomena," je dejal v nagovoru državljankam in državljanom in povedal, da je v drugem valu epidemije obiskal skoraj vse štabe Civilne zaščite po državi. "Povsod sem naletel na heroje, ki jih navdihuje solidarnost. Po več kot letu dni dela so utrujeni, vendar absolutno prepričani, da bomo naposled uspeli. Nagovarjajo nas, naj nas ne prevzame malodušje in naj ostanemo sočutni in strpni."

Predsednik ob tem meni, da virusa ne bomo premagali tako, da ga ne bo več, ampak tako, da bomo lahko z njim normalno živeli. Prav premik k normalnosti pa bo omogočilo cepljenje, ob sklicevanju na mnenja strokovnjakov izpostavlja Pahor. "Pri maratonskem teku nekaj kilometrov pred ciljem naletimo na t. i. zid. Zdi se nam, da ne moremo več, da je vse to nesmiselno, da je nemogoče. Potem pa naša neverjetna notranja moč premaga apatijo in gremo naprej in presrečni pridemo na cilj. Prosim vas, poiščimo zdaj v sebi to notranjo moč. Vsak jo ima. Pomagajmo si med seboj in pazimo drug na drugega," je še dejal predsednik republike.