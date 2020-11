Čudežni, verjetnejši in marčevski scenarij: kako bodo videti prazniki?

V času veselega decembra so okrašene ulice prestolnice in drugih slovenskih mest običajno polne domačinov, turistov in stojnic s kuhanim vinom, a letošnji december bo drugačen. Kako bodo videti božično-novoletni prazniki, so se vprašali tudi pri Sledilniku covid-19. Da natančnega odgovora na to ne morejo podati, saj je odgovor odvisen od tega, kako uspešni bomo pri zajezitvi širjenja okužb v naslednjem mesecu, so zapisali. Tako so pripravili tri različne scenarije poteka epidemije, ki s pomočjo modelov napovedujejo, kakšno bi lahko bilo stanje okoli božiča.

Natanko mesec dni pred 24. decembrom in božičnim večerom (na dan 24. novembra) so v Sloveniji zabeležili največje število smrtnih žrtev covida-19 doslej, potrdili smo 1302 novi okužbi, v bolnišnicah se je zdravilo 1299 bolnikov, pri tem so bili 204 oboleli na oddelkih za intenzivno nego."Že v mesecu oktobru je umrlo nekaj sto ljudi več kot prejšnja leta. November je še bistveno grozljivejši. Vsi ti podatki so posledica tega, kar smo počeli pred mesecem dni — torej nudijo vpogled v približno mesec dni staro zgodovino,"so zapisali pri Sledilniku. Je pa vlada v tem času sprejela stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa.