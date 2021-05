Bratuša: Testiranje gostov možno tudi v nastanitvenih obratih

Dejala je, da opažajo, da se v javnosti porajajo vprašanja glede pristojnosti za nadzor, ali je oseba prebolela covid-19, ali je cepljena ali se je testirala (pogoj PCT), v gostinskih in nastanitvenih obratih, zato je dodatno pojasnila: "Če se gost ne želi izreči glede izpolnjevanja pogoja PCT, ponudnik nastanitvenih in gostinskih storitev gosta zavrne."

"Vsak državljan pa nosi odgovornost, da prispeva k preprečitvi širjenja epidemije. Namen pogoja PCT je navsezadnje čim varnejše koriščenje gostinskih in namestitvenih storitev s čim manjšim tveganjem za okužbo."

Ponudniki nastanitvenih in gostinskih storitev naj ob prijavi v nastanitveni obrat oz. pred postrežbo v notranjosti gostinskega obrata gosta seznanijo oz. opozorijo, da je za koriščenje navedenih storitev potrebno izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani), je še pojasnila Bratuševa. "Le tako bodo te storitve odprte in bodo delovale še naprej," je sklenila.

V gostinskih lokalih lahko od ponedeljka gostom po vsej državi strežejo tudi v notranjih prostorih, pri čemer je pogoj, da imajo zaposleni in gostje potrdilo, da so covid-19 preboleli, da so cepljeni ali da so testirani. Namestitvenim obratom z več kot 60 sobami je dovoljeno ponujati do polovico vseh sob, tistim manjšim pa še naprej do 30 sob. Tudi v nastanitvenih obratih veljajo pogoji glede cepljenja, prebolevništva ali testa.