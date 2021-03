Bratuškova Pahorju: Pričakujem, da boste sprejet dogovor spoštovali

Predsednica stranke SAB Alenka Bratušek je na predsednika republike Boruta Pahorja naslovila pismo, v katerem se je odzvala na obvestilo za srečanje o izhodni strategiji iz epidemije covida-19. Tega so iz njegovega urada poslali predsednikom parlamentarnih strank, ki so se 24. februarja udeležili srečanja na Brdu pri Kranju, vodjem poslanskih skupin, ministru za zdravje in vladni Strokovni svetovalni skupini za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19.

Kot je zapisala, so v stranki SAB v teh težkih časih kritična, a konstruktivna opozicija, ki se trudi iskati dobre rešitve. "Kljub temu, da te vlade ne podpiramo in ji ne zaupamo ter imamo politično zelo nasprotna prepričanja, smo se 24. februarja udeležili srečanja predsednic in predsednikov parlamentarnih strank, sklicanega na vašo pobudo. Prepričani smo namreč, da negotovi časi epidemije zahtevajo vsaj minimalen dialog med političnimi strankami, nenazadnje pa so nas tudi ljudje izvolili zato, da rešujemo probleme in iščemo rešitve."

Na srečanju so jasno povedali, da njihova udeležba ne pomeni podpore tej vladi, pač pa naj bo posvet namenjen pogovoru, kaj vse gre v državi narobe. "Večer pred srečanjem je predsednik vlade Janez Janša vaše vabilo zlorabil za lastno agendo in provokacijo opozicijskih strank, ki smo sprejele vabilo na posvet," je zapisala.