Na Hrvaškem s ponedeljkom odpirajo terase gostinskih lokalov

Na Hrvaškem bodo s 1. marcem lahko odprli terase gostinskih lokalov, omogočili bodo tudi treninge v zaprtih športnih objektih, so potrdili na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite. V državi so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 5071 testih potrdili 505 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 14 bolnikov s covidom-19. Eno najslabših epidmioloških slik na svetu pa ima Brazilija, kjer je vlada zaradi pospešenega širjenja nove različice sars-cov-2 posvarila pred novo etapo v pandemiji covida-19 in opozorila, da so intenzivne nege bolnišnic na robu zmogljivosti.

Na Hrvaškem bodo s 1. marcem lahko odprli terase gostinskih lokalov.

Hrvaški notranji minister in vodja nacionalnega štaba civilne zaščite Davor Božinovićje pojasnil, da bodo dovolili delo vseh gostinskih lokalov zgolj na terasah, ki so popolnoma odprte. Razdalja med mizami bo morala biti najmanj tri metre, med stoli pa najmanj meter in pol, če ne gre za člane istega gospodinjstva. Glede na velikost terase bo tudi omejeno število gostov, ki bodo lahko istočasno na terasi. Predvajanje glasbe na terasah bo prepovedano. Vstop v zaprti del objekta bo dovoljen samo za uporabo sanitarij, ob tem bo obvezna maska. Obratovanje teras bo dovoljeno med 6. in 22. uro, je povedal Božinović. Poleg tega bodo s 1. marcem športnikom dovolili treniranje v vseh zaprtih športnih objektih, v katerih bo treba zagotoviti 20 kvadratnih metrov na vsakega udeleženca treninga. Pri skupinskih športih, kot so nogomet, košarka ali rokomet ter borilne veščine, ne bo dovoljen stik med športniki. Kot so pojasnili, bodo dovoljeni zgolj kondicijski treningi, ki ne vključujejo igre, pri kateri obstaja možnost medsebojnega stika. Slačilnic in kopalnic ne bodo možno uporabljati, razen v nujnih primerih, ko bosta lahko tovrstne prostore istočasno uporabljali največ dve osebi.

Na Hrvaškem nadaljujejo rahljanje ukrepov, čeprav v zadnjih dneh znova beležijo porast dnevnega števila na novo okuženih. Od začetka tedna se je njihovo število zvišalo za 35 odstotkov v primerjavi s prvimi petimi dnevi prejšnjega tedna, je na novinarski konferenci izpostavil vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. Kot je dodal, znaša 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev 122,7. Stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev je 346,6.

Božinović je še dejal, da so ukinili prepoved prihoda potniških križark v hrvaška pristanišča, medtem ko so obstoječe epidemiološke ukrepe za obratovanje trgovin, javni prevoz in prehod meje podaljšali za 14 dni. Na Hrvaškem je trenutno 3046 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 780 covidnih bolnikov, od tega 73 na medicinskih ventilatorjih. V samoizolaciji je 13.534 ljudi. V državi so doslej potrdili 242.097 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 5503 bolnikov s covidom-19, okrevalo pa jih je 232.548. Doslej so testirali 1.332.840 ljudi. Doslej so proti covidu-19 cepili 146.565 ljudi, med njimi jih je dva odmerka dobilo njih 58.828. Doslej so porabili 205.393 odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer, Moderna in AstraZeneca. V Braziliji svarijo pred novo etapo v pandemiji covida-19 Nova različica, ki se je prvič pojavila na območju Amazonije, je postala del vsakdana, je v četrtek opozoril minister za zdravje Eduardo Pazuello. "Danes imamo zaradi mutacij virusa trikrat večjo nalezljivost. Hitrost, s katero se to dogaja, lahko preseneti. Moramo biti pozorni in pripravljeni,"je dejal minister za zdravje po srečanju s predstavniki za zdravje zveznih držav. Pazuello je med strategijami izpostavil premestitev bolnikov, da se tako izognejo prenapolnjenim intenzivnim oddelkom. Podrobnosti sicer ni pojasnil. Predstavniki za zdravje pa so opozorili, da so v vseh državah že na mejah svojih sposobnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Brazilija je 25. februarja lani potrdila prvi primer okužb z novim koronavirusom in postala ena najbolj prizadetih držav v pandemiji na svetu.

Medtem ko se Brazilija sooča z najhujšimi časi pandemije, je predsednik države Jair Bolsonaro znova pozval proti nošenju mask. V prenosu na družbenih omrežjih je brez navajanja vira zatrdil, da je nemška univerza posvarila, da so maske škodljive za otroke. Brazilija je 25. februarja lani potrdila prvi primer okužb z novim koronavirusom in postala ena najbolj prizadetih držav v pandemiji na svetu. Doslej so potrdili skoraj 10,4 milijone okužb, za posledicami okužbe pa je umrlo več kot 251.000 ljudi, v zadnjem dnevu 1541. Januarja so zagnali množično kampanjo cepljenja. Portugalska kljub izboljšanju epidemiološke slike podaljšala izredne razmere Portugalski parlament je v četrtek izredne razmere zaradi epidemije covida-19 podaljšal do 16. marca, čeprav so se epidemiološke razmere bistveno izboljšale. Predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa je dvotedensko podaljšanje izrednih razmer, ki med drugim vključujejo strogo policijsko uro, zahteval po pogovoru z vlado. Portugalski notranji minister Eduardo Cabrita je pred glasovanjem v parlamentu dejal, da še ni napočil čas za odpravo izrednih razmer, čeprav so se epidemiološke razmere bistveno izboljšale, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na Portugalskem so v četrtek potrdili 1160 novih okužb z novim koronavirusom, potem ko so še 28. januarja zabeležili rekordnih več kot 16.400 okužb, pred tednom dni pa 1944. V četrtek je umrlo 49 covidnih bolnikov, kar je najmanj v enem dnevu od 7. novembra lani.

V zadnjih 14 dneh so po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) na Portugalskem potrdili 287 okužb na 100.000 prebivalcev.

Izboljšujejo se tudi razmere v portugalskih bolnišnicah. Na intenzivni negi je bilo v četrtek 536 covidnih bolnikov, kar je 31 manj kot dan pred tem in najmanj od 7. novembra. V zadnjih 14 dneh so po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) na Portugalskem potrdili 287 okužb na 100.000 prebivalcev. Še prejšnji mesec je ta številka večkrat presegla 1600. V državi, ki ima 10,3 milijona prebivalcev, so doslej potrdili več kot 800.000 primerov okužbe z novim koronavirusom. Umrlo je 16.185 covidnih bolnikov. Orban se namerava cepiti s kitajskim cepivom Madžarski premier Viktor Orban se namerava proti okužbi z novim koronavirusom zaščititi s cepivom kitajskega podjetja Sinopharm. Če bo prišel na vrsto za cepljenje ta ali naslednji konec tedna, bo lahko prejel odmerek kitajskega cepiva, in prav to si tudi želi, je povedal danes v pogovoru na madžarskem radiu Kossuth. Orban je pogovor izkoristil za reklamo za omenjeno cepivo, ki sicer na ravni Evropske unije zaenkrat ni odobreno za uporabo. Sodržavljane je pozval, naj izkoristijo ponujeno priložnost in se cepijo, njegove besede povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Do velike noči naj bi po načrtih vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo vseh 2,6 milijona Madžarov, ki so se prijavili za cepljenje. Večina bo dobila cepivo Sinopharma ali rusko cepivo Sputnik V, ki mu Evropska agencija za zdravila (Ema) prav tako še ni prižgala zelene luči. Madžarska bo tako po besedah premierja imela najvišjo stopnjo precepljenosti v Evropi.

Cepiva, ki si jih je država zagotovila v okviru skupne nabave v EU, medtem "prihajajo počasneje, kot smo pričakovali", zato bi bili brez ruskih in kitajskih cepiv "v velikih težavah", je še dodal in pojasnil, da se je Madžarska odločila za strategijo nabave cepiv tako pri zahodnih kot tudi vzhodnih partnerjih, saj je čas zdaj najpomembnejši. Obenem je spomnil na trenutno izredno slabe epidemiološke razmere - v minulih 24 urah so na Madžarskem potrdili 4668 novih okužb z novim koronavirusom ter 123 smrti zaradi covida-19, 5027 bolnikov s to boleznijo je v bolnišnicah, od tega jih 451 potrebuje umetno predihavanje. V naslednjih dveh tednih se bodo, kot je posvaril, razmere verjetno še dramatično poslabšala. Za madžarske bolnišnice so tako že razglasili stanje visoke pripravljenosti, je povedal. Potrebna so tudi strožja pravila glede potovanj, kar pomeni, da bodo vsa potovanja, tudi službena, izven Evrope radikalno omejena. Vlada bo v prihodnjih dneh odločala še o morebitnih drugih omejitvah, je napovedal po navedbah spletnega portala madžarske vlade About Hungary. Estonija zaradi porasta okužb zaostruje ukrepe za zajezitev virusa Estonija je zaradi porasta okužb z novim koronavirusom zaostrila ukrepe za zajezitev epidemije, je v četrtek sporočila estonska premierka Kaja Kallas."Prekiniti moramo verige okužb," je ob tem dejala Kallasova. "Zato nam ne preostane drugega kot nov niz ukrepov," je poudarila. Zapirajo se centri za kulturne in prostočasne dejavnosti, ki so bili doslej odprti ob določenih omejitvah. Po novem so prepovedani dogodki v zaprtih prostorih, na prostem pa se na dogodkih lahko zbere največ deset ljudi. Restavracije lahko ostanejo odprte, a so lahko le polovično zasedene, zapreti pa se morajo ob 18. uri. Hrano in pijačo za s seboj lahko strežejo tudi kasneje. Supermarketi ostajajo odprti, vendar morajo sprejeti dodatne higienske ukrepe. Zaostreni ukrepi bodo predvidoma veljali do konca marca, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Otroci, z izjemo učencev od 1. do 4. razreda, se bodo še naprej šolali na daljavo. V tej baltski državi, ki ima 1,3 milijona ljudi, so v četrtek potrdili 1154 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ima Estonija trenutno eno najvišjih stopenj okužb v Evropi. Doslej so potrdili skoraj 62.000 primerov okužbe, umrlo je 567 covidnih bolnikov. V Južni Koreji in Hongkongu začetek cepljenja proti covidu-19 V Južni Koreji in Hongkongu sta danes stekli kampanji množičnega cepljenja proti okužbi z novim koronavirusom. Južna Koreja namerava v prihodnjih sedmih mesecih cepiti 70 odstotkov prebivalstva, cilj hongkonških oblasti pa je do konca leta cepiti vse odrasle prebivalce. Tudi širše v azijsko-pacifiški regiji sicer cepljenje zdaj dobiva večji zagon. Tako Južna Koreja kot Hongkong sta bila med prvimi na svetu, kjer so se v začetku lanskega leta soočili z izbruhom novega koronavirusa, potem ko se je ta razširil iz osrednje Kitajske. A po zaslugi strogih karantenskih ukrepov, še posebej pri potnikih iz tujine, doslednega spoštovanja pravil glede ohranjanja varne razdalje ter učinkovitega sledenja stikom okuženih in množičnega testiranja sta oba uspela število okuženih zadržati na relativno nizki ravni, spominja francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko se je v Evropi in ZDA, pa tudi na Kitajskem, cepljenje začelo že pred časom, so se številne države v azijsko-pacifiški regiji, ki so se sorazmerno dobro spopadle s pandemijo, odločile za počasnejši pristop. Na Novi Zelandiji in v Avstraliji so na primer z množičnim cepljenjem prebivalstva začeli minuli konec tedna. Na Japonskem se medtem strokovnjaki bojijo, da se ljudje zaradi pestre zgodovine afer in polemik glede cepljenj ne bodo cepili proti okužbi z novim koronavirusom, ko bodo ta cepiva tam enkrat široko dostopna. Zaradi podobnih pomislekov v 52-milijonski Južni Koreji so tam danes, da bi okrepili zaupanje javnosti, po televiziji prenašali, kako so v enem od javnih zdravstvenih centrov v Seulu slovesno, ob prisotnosti predsednika Moon Jae-ina, kot prvo s cepivom podjetja AstraZeneca cepili neko 61-letno medicinsko sestro. Premier Chung Sye-kyun je sodržavljane ob tem pozval, naj se čim prej in v čim večji meri cepijo ter tako pripomorejo k "vrnitvi tistih dni, ki jih vsi pogrešamo", poroča AFP. V 7,5-milijonskem Hongkongu medtem zaenkrat cepijo s cepivom kitajskega podjetja Sinovac, ki so mu tamkajšnji regulatorji po hitrem postopku zeleno luč prižgali minuli teden. Že dan kasneje je v mesto prispela prva pošiljka tega cepiva z milijonom odmerkov. V kratkem pričakujejo tudi cepivi podjetij Pfizer-BioNTech in AstraZeneca. Poznavalci svarijo, da je pred hongkonškimi oblastmi velik izziv, kako prepričati prebivalce, da se cepijo s kitajskim cepivom. V Hongkongu je namreč nezaupanje do bolj ali manj vsega kitajskega globoko zakoreninjeno. Poleg tega tretja faza kliničnega testiranja Sinovacovega cepiva sploh še ni zaključena; javnih podatkov o cepivu je relativno malo, po dosedanjih ocenah pa naj bi to nudilo le od 50- do 62-odstotno zaščito pred okužbo. A kot poroča AFP, teh težav v praksi zaenkrat ni videti, saj se je za cepljenje že prijavilo okoli 70.000 ljudi in so vsi termini zasedeni.

V 7,5-milijonskem Hongkongu medtem zaenkrat cepijo s cepivom kitajskega podjetja Sinovac.

Kitajska odobrila še dve domači cepivi proti covidu-19 Kitajska uprava za zdravila je izdala pogojno dovoljenje za splošno uporabo še dveh cepiv proti okužbi z novim koronavirusom, ki sta jih razvili domači podjetji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za cepivi podjetij CanSino Biologics ter inštituta za biološke proizvode v Wuhanu, ki je podružnica podjetja Sinopharm, so v četrtek sporočili iz omenjene uprave. Cepivo podjetja CanSino naj bi 28 dni po cepljenju zagotavljalo 65,28-odstotno zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, medtem ko naj bi bilo cepivo inštituta v Wuhanu 72,51-odstotno učinkovito. Izdaja pogojnega dovoljenja omogoča hitrejši začetek uporabe cepiva v izrednih primerih, takrat ko klinični testi po običajnih standardih še niso v celoti zaključeni, a vendarle nakazujejo, da je cepivo varno in učinkovito. Kot so sicer v četrtek poudarili pri kitajskem regulatorju, morata obe podjetji nadaljevati s testiranjem, izpolniti vse pogoje in jim čim prej predložiti dodatne rezultate raziskav. Kitajski regulatorji so tako prižgali zeleno luč že štirim cepivom, izdelanim na Kitajskem. Prvo je bilo cepivo podjetja Sinopharm decembra lani, drugo pa cepivo CoronaVac podjetja Sinovac v začetku tega meseca. A učinkovitost vseh štirih občutno zaostaja za cepivoma podjetij Pfizer-BioNTech in Moderna, ki sta 95- oziroma 94-odstotno učinkoviti. Kitajske oblasti so si zadale cilj, da do sredine tega meseca cepijo 50 milijonov ljudi, a se jim je ta izmaknil, saj so uspele do 9. februarja uporabiti 40 milijonov odmerkov. Država sicer obenem ponuja brezplačna cepiva 53 državam ter jih prodaja v več kot 20 držav, ki so za to zaprosile, poroča AFP.

icon-expand