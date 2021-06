Brazilija vstopila v tretji val, evropske države sproščajo ukrepe

V Braziliji so v zadnjih 24 urah potrdili 115.228 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nov najvišji dnevni prirast za eno od najbolj prizadetih držav v pandemiji covida-19. S tem so v državi potrdili tretji val epidemije.

Glede na podatke Univerze Johns Hopkins se je z novim koronavirusom po svetu okužilo že več kot 179 milijonov ljudi. Največ novih primerov so potrdili v ZDA (več kot 33 milijonov), Indiji (več kot 30 milijonov) in Braziliji (več kot 18 milijonov). Več kot pet milijonov okužb so potrdili tudi v Franciji, Turčiji in Rusiji. Po svetu je skupaj umrlo že več kot 111.000 covidnih bolnikov. Uporabljenih naj bi bilo več kot 48 milijonov odmerkov cepiv.

Sodišča so državno vlado zaslišala glede njihove pripravljenosti, nekateri strokovnjaki so opozorili, da bi lahko tretji val pričakovali v naslednjih 12 do 16 tednih, drugi pa so zaskrbljeni, da bi lahko nove različice virusa, vključno z novo razvpito delta plus različico, znižale učinkovitost cepiv. Delta plus različica je povezana z delta različico, ki so jo prvič potrdili lani v Indiji.

V Franciji so 20. junija, deset dni prej, kot so sprva načrtovali, ukinili policijsko uro. Na prostem nošenje mask ni več obvezno. Restavracije, kavarne in bari lahko obratujejo tudi v notranjih prostorih, a le s 50-odstotno zapolnitvijo kapacitet, za mizo pa lahko sedi največ šest oseb. Koncerti bodo dovoljeni od 30. junija, nočni klubi (s 75-odstotno zapolnitvijo kapacitet) pa se bodo odprli 9. julija. Zabav se bodo lahko udeležili le pod pogojem PCT.

Kampanje za cepljenje proti covidu-19 so v mnogih državah vplivale na upad stopnje okužb. Pred poletno turistično sezono države zato postopoma sproščajo ukrepe in se pripravljajo na digitalno potrdilo o cepljenju, ki bo začelo veljati 1. julija.

Za drugi val naj bi bila kriva gneča na trgih, volilnih shodih in verskih festivalih. Med razlogi so bili tudi slabi politični ukrepi, slab nadzor in neupoštevanje zgodnjih opozoril. Če se bodo te napake še naprej ponavljale, strokovnjaki pravijo, da bi to lahko pospešilo prihod tretjega vala. Doktor Chandrakant Lahariya, strokovnjak za javno politiko in zdravstvene sisteme, pravi, da je Indija spet v občutljivi fazi in da bo vedenje ljudi v veliki meri določilo usodo naslednjega vala.

Povprečno število dnevnih primerov v Indiji se je v zadnjih dneh zmanjšalo na nekaj več kot 50.000, kar je precej manj, kot so jih beležili maja. Na vrhuncu drugega vala so namreč potrdili tudi do 400.000 primerov na dan. Padec števila so v veliki meri pripisali strogim ukrepom, poroča BBC.

Restavracije, bari, pivski vrtovi, muzeji, hoteli in koncertne dvorane so se znova odprli tudi v Nemčiji. Maske so v trgovinah in na javnem prevozu še vedno obvezne. Lokalne oblasti sicer lahko na območjih z visoko stopnjo okužb uvajajo strožja pravila. Delo od doma pa od 30. junija ne bo več obvezno.

V Italiji so policijsko uro ukinili 21. junija, celotna država, razen severozahodne regije dolina Aoste, je postala "bela cona", to je območje z najnižjim tveganjem. Med še veljavnimi ukrepi so socialno distanciranje (razdalja enega metra) in nošenje mask v zaprtih prostorih (in na prenatrpanih zunanjih prostorih) ter prepoved hišnih zabav in velikih srečanj. Zaprti so nočni klubi in diskoteke.

Grčija sprejema turiste iz številnih držav, če so popolnoma cepljeni ali pa imajo negativni test. Maske je treba nositi v vseh javnih prostorih, policijska ura pa traja od 1.30 do 5.00. Kljub temu so bari, restavracije, muzeji in arheološka najdišča odprti.

Na Poljskem so kinodvorane, gledališča, muzeji in restavracije odprti s 50-odstotno zmogljivostjo. 26. junija se bo ta povečala na 75 odstotkov. Prav tako bodo lahko znova odprli nočne klube in diskoteke z omejitvijo 150 ljudi. Maske je treba nositi v zaprtih prostorih, prav tako je treba poskrbeti za 1,5 metra razdalje.

V Španiji so trgovine, bari, restavracije in muzeji odprti, čeprav so maske na večini javnih mest še vedno obvezne. V delih države z nizko stopnjo okužb lahko odprejo tudi nočne klube. V Barceloni so ti omejeni na 50-odstotno zmogljivost, odprti so lahko do 3.30, plesalci pa morajo nositi maske, poroča BBC. Španija je cepljene turiste začela sprejemati 7. junija, večina evropskih potnikov pa mora ob prihodu še vedno predložiti negativni test.

Tudi Portugalska je odpravila številne omejitve, vendar je treba maske še vedno nositi v zaprtih javnih prostorih, pa tudi nekaterih zunanjih prostorih. Bari in nočni klubi so še vedno zaprti, pitje alkohola pa je, razen v kavarnah in restavracijah, na javnih prostorih nezakonito. Prepovedana je prodaja alkohola po 21. uri, razen ob obroku. Restavracije, kavarne in kulturna prizorišča se morajo zapreti do 1. ure zjutraj.