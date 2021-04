V Braziliji umirajo vse mlajši, visoko tudi število otroških smrtnih žrtev

Brazilski zdravstveni sistem je zaradi vse hujše epidemije na robu kolapsa. Intenzivne enote medtem polnijo vse mlajši bolniki, večinoma mlajši od 40 let. Zaradi pomanjkanja zdravil, ki se jih uporablja ob intubaciji, pa morajo zdravniki v Riu bolnike celo privezovati na postelje. Zaskrbljujoče pa je tudi visoko število smrtnih žrtev dojenčkov in otrok, ki se je že povzpelo nad tisoč.

Februarja lani je koronavirus dosegel tudi Brazilijo. Kot drugod po svetu je tudi tu veljalo, da grožnjo predstavlja predvsem starejšim in osebam z drugimi obolenji. Leto dni kasneje je Brazilija v vse hujšem primežu epidemije. Bolnišnice so polne bolnikov, pojavil pa se je vse bolj zaskrbljujoč trend. Intenzivne nege se polnijo z vse mlajšimi bolniki, pri katerih se je okužba sprevrgla v težji potek bolezni. Med njimi je tudi 31-letni Michel Castro, ki je zbolel v začetku marca. Prizorov z intenzivne nege v Riu pa ne bo nikoli pozabil. "Tam sem videl vse, dojenčke, odrasle, mlade ljudi ..." je povedal za Guardian. Šestmesečni dojenček se je v postelji poleg njegove dušil, moškemu poleg njega so odpovedovale ledvice."Ta bolezen je igra ruske rulete," dodaja.

icon-expand Zaradi koronavirusa je v Braziliji umrlo že več kot 370.000 žrtev. FOTO: AP

Brazilce je šokirala tudi smrt 42-letnega televizijskega zveznika Paula Gustava, pred tem sicer popolnoma zdravega moškega, ki se je mesec dni za življenje boril na intenzivni negi v Riu, na koncu pa bitko izgubil. Brazilsko združenje zdravnikov intenzivne nege je pretekli teden opozorilo, da je večina pacientov na intenzivnih negah mlajša od 40 let – na kar so sicer že dalj časa pred tem opozarjali zdravniki na prvih bojnih linijah. "Opažamo velik porast mlajših bolnikov," je ob tem po poročanju Guardiana dejal Pedro Carvalho, ki je v preteklih dneh na oddelek za intenzivno nego sprejel paciente, stare 27, 28, 29, 32, 33 in 34 let."Zdi se, kot da smo v očesu orkana, situacija pa se le še poslabšuje."

Brazilija je postala ena od epicentrov svetovne pandemije. Dnevno zabeležijo okoli 3000 smrtnih žrtev zaradi koronavirusa.

Clarisse Bressan, ki dela v covidni bolnišnici Fiocruz, pravi, da je v zadnjih tednih zaznala tudi vse večje število hospitaliziranih nosečnic. "Povprečna starost pacientov se je resnično znižala. Nek petek smo imeli več bolnikov pod 40. letom starosti kot tistih nad 80. letom."Pravi, da gre večinoma za osebe, ki zaradi dela ne morejo ostati doma, torej čistilci, natakarji ... Razlog za porast mlajših bolnikov ni znan, čeprav nekateri strokovnjaki s prstom kažejo na brazilsko različico koronavirusa P1. Med njimi je strokovnjak za nalezljive bolezni Marcos Boulos, ki meni, da se različica širi hitreje, obenem pa bolj prizadene mlajše osebe. Obenem pa navaja še, da je vse večje število mlajših na intenzivnih negah povezano tudi s precepljenostjo starejših oseb. "A ni dvoma, da nova različica mlajše bolj prizadene," je povedal za Guardian. Iz Brazilije medtem prihajajo tudi poročila, da morajo zdravstveni delavci sami intubirati bolnike brez pomoči pomirjevalnih sredstev ali anestetikov. In to po več tednih opozoril vladi, da v bolnišnicah zmanjkuje nujnih zdravil. Zdravnik Albert Schweitzer, zaposlen v bolnišnici v Riu de Janeiru, je za AP priznal, da so zdravstveni delavci več dni razredčevali pomirjevalna sredstva, da bi njihova zaloga zdržala dlje. Zatem pa so začeli namesto tega uporabljati živčno-mišične zaviralce, paciente pa privezovati na postelje. Zdravstveni minister zvezne države Sao Paulo Jean Carlo Gorinchteynje v sredo na novinarski konferenci opozoril, da je situacija v bolnišnicah izredno resna, zdravstveni sistem je na robu kolapsa, zdravil pa zmanjkuje.

icon-expand

Iz Brazilije poročajo tudi o nenavadno visokem številu otroških žrtev koronavirusa. Umrlo je že 1300 dojenčkov in mlajših otrok, navaja BBC. Med otroškimi žrtvami je bil tudi enoletni sin Jessike Ricarte, ki je spregovorila za BBC. In dejala, da zdravnik njenega sina niti ni želel poslati na testiranje za koronavirus, češ da njegovi simptomi ne ustrezajo simptomom covida-19. Njen sin je sprva izgubil apetit, zato je sprva mislila, da mu le rastejo zobje. Nato se je pojavila vročina, utrujenost, težko je dihal. A zdravnik ji je rekel, da je covid-19 redek pri otrocih, predpisal antibiotike in jo poslal domov. Antibiotiki so omilili simptome, ostala pa je utrujenost – prav tako pa skrbi Jessike glede koronavirusa. V tednih zatem je njen sin postajal vse bolj zaspan, ko je začel po kosilu bruhati, pa ga je odpeljala v bolnišnico, kjer so ga vendarle testirali na koronavirus. Test je bil pozitiven. Njihova lokalna bolnišnica ni imela v tistem času niti naprave za oživljanje, zato so ga odpeljali v bolnišnico v dve uri oddaljen Sobral, kjer so mu diagnosticirali večorganski vnetni sindrom – skrajni odziv organizma po okužbi s koronavirusom. Na intenzivni negi je ostal mesec dni. Dva meseca po pojavu prvih okužb je enoletni sin Jessike umrl. Med februarjem lani in 15. marcem letos je v Braziliji zaradi okužbe s koronavirusom umrlo 518 dojenčkov pod enim letom starosti, še navaja BBC. Zdravnica Fatima Marinho pa meni, da je ta številka vsaj še enkrat višja. A izpostavlja, da je zaradi pomanjkanja testiranja otrok natančne številke težko določiti.