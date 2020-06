Brazilska vlada po ukinitvi sporočanja podatkov o okužbah obtožena totalitarizma in cenzure

V petek zvečer je brazilska vlada prenehala izdajati kumulativno število potrjenih primerov in v svojem sporočilu o aktualnem stanju posredovala le dnevne številke. Spletna stran zdravstvenega ministrstva je bila odstranjena, nato pa so jo znova vzpostavili v soboto, a brez skupnega števila smrtnih primerov in potrjenih primerov ter števila ​​tistih, ki so okrevali.

Po koncu sporočanja uradnega skupnega števila primerov okužb s koronavirusom in smrti se je na brazilsko vlado usul val kritik in neodobravanja, slišati pa je bilo tudi obtožbe o totalitarizmu in izvajanju cenzure. Zaposleni na zdravstvenem ministrstvu so za medije povedali, da je odločitev o ukinitvi objavljanja podatkov sprejel brazilski predsednik Jair Bolsonaro.

"Avtoritarni, neobčutljivi, nečloveški in neetični poskusi, da bi umrle s covidom-19 označili na nevidne, ne bo uspel. Mi in brazilska družba jih ne bomo pozabili, niti tragedije, ki je prizadel ta narod," je v izjavi zapisal Alberto Beltrame.

Brazilija je po podatkih univerze John Hopkins trenutno na drugem mestu na svetu po številu okužb, zabeležili pa so več kot 35.000 žrtev, kar je več kot Italija. John Hopkins je v soboto odstranil Brazilijo iz svojega svetovnega štetja, a jo je pozneje spet uvrstil na lestvico. Brazilski zdravniki in guvernerji posameznih držav so odločitev brazilske vlade označili za poskus nadzora informacij. Zvezni tožilci so v soboto napovedali preiskavo in začasnemu ministru za zdravje dali 72 ur, da pojasni to potezo, pri čemer se sklicujejo na brazilsko ustavo in zakon o svobodi obveščanja.

"Obdelava statistike je manever totalitarnih režimov,"je tvitnil Gilmar Mendes, vrhovni sodnik. "Ta trik jih ne bo oprostil odgovornosti za morebitni genocid,"je še zapisal.