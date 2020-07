Brazilski predsednik se je zaradi povišane temperature znova testiral na koronavirus

Iz njegovega urada so sporočili, da so ga testirali v ponedeljek zvečer v bolnišnici v Brasilii, rezultati pa naj bi bili znani danes. Predsednikovo zdravstveno stanje je sicer dobro, so zapisali v izjavi za javnost. Lokalni mediji poročajo, da je izid pozitiven, a uradne potrditve še ni.

Jair Bolsonaro je podpornikom pred svojo rezidenco povedal, da se je pravkar vrnil iz bolnišnice, kjer so ga testirali na okužbo s covid-19. " Ne smem se vam preveč približati, " je dejal na posnetku Foco do Brasil , provladnega YouTube kanala. " Prihajam iz bolnišnice, pregledali so mi pljuča, ki so čista. Dobro sem!"

Bolsonaro se je na okužbo testiral že trikrat, vsi testi pa so bili negativni. Marca, ko se je na obisku v ZDA okužilo več članov njegove delegacije, je sporočil, da je bil njegov izvid negativen. 25. junija pa je na dogodku, ki so ga prenašali v živo na Facebooku, dejal, da ima občutek, da je virus že prebolel.

Znano je, da se brazilski predsednik že vse od začetka pandemije upira priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije in nasprotuje ukrepom za zajezitev širjenja virusa, kot je socialno distanciranje in nošenje zaščitnih mask v javnosti. Potem ko je v petek preprečil obveznost podjetij, da za zaposlene zagotovijo maske in oblasti, da jih zagotovijo za gospodarsko ranljive prebivalce, je v ponedeljek dal veto še na zahtevo, da maske nosijo tudi v zaporih, kot tudi na zahtevo, da podjetja zaposlene seznanijo s pravilnim nošenjem mask. Pred tem so nošenje mask že zapovedale nekatere zvezne države, to pa je prva prepoved na nacionalni ravni.

Če je predsednik res okužen, bi to precej zapletlo stvari. Brazilski zunanji minister Ernesto Araujoje namreč na Twitterju objavil fotografijo, s katere je razvidno, da je bil Bolsonaro na kosilu, ki so ga pripravili ob ameriškem dnevu neodvisnosti, v neposredni bližini ameriškega veleposlanika Todda Chapmana in še petih drugih moških, nihče ob njih pa ni nosil zaščitne maske ali ohranjal varnostne razdalje. Med njimi so bili tudi minister za regionalni razvoj Rogerio Marinho in izvršni direktor državne banke Caixa Economica Federal Pedro Guimaraes.