Drvi Slovenija po poti italijanskega Bergama?

Je za trenutno stanje kriva tudi vlada, ki se po mnenju opozicije ni dobro pripravila na drugi val? V prvi vrsti smo krivi državljani sami, pravi Brecelj. "Vse negiranje ukrepov, negiranje virusa, povezovanje nenošenja mask z uporom proti Janši – to je neumnost, to je nespametno. En problem je Janša, drug problem je covid-19. Ljudje bi se morali obnašati odgovorno. Marsikatero zabavo, ki se je zgodila pred 14 dnevi, bi lahko prestavili na boljše čase."

Številke in eksponentna rast so pretekli teden kazale na to, da postaja epidemija neobvladljiva ter da bolnišnice ob vse večjem pritisku na zdravstveni sistem ne bodo zmogle več obravnavati vseh bolnikov, ki bodo potrebovali pomoč, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil zdravnik Erik Brecelj . Dodaja, da se zadnje dni stanje nekoliko izboljšuje, a učinek okužb v zadnjih dneh bo viden šele čez teden ali dva. "Za zdaj menim, da še vedno nismo na varni strani. Še vedno se lahko bojimo, da se bo v Sloveniji zgodila še večja katastrofa, primerljiva s severno Italijo."

Dodaja, da se v zdravstvu desetletja ni storilo ničesar, intenzivni oddelki pa že leta prosijo za povečanje, tako prostorsko kot tudi z opremo in kadrovsko.

V intervjuju za Reporter je dejal, da smo se Slovenci obnašali idiotsko."Teden dni pred hujšimi restriktivnimi ukrepi sem šel po Ljubljani, čez tržnico. Tam je bila Odprta kuhna, kjer se je zbrala množica ljudi. Zgrozil sem se," je dejal Brecelj v oddaji 24UR ZVEČER. V enem tednu je sledilo zaprtje javnega življenja, dodaja.

Pravi tudi, da je koronavirus pokazal, da je zdravstvo za Slovenijo strateškega pomena."Zdaj vidimo zdravstvo, težave, ki jih imamo in ki jih bomo žal še imeli. To se bo odražalo na ljudeh, odražalo se bo na številu mrtvih, odražalo se bo v gospodarstvu. Če zdravstvo ob takem valu epidemije ne funkcionira, začne tolči tudi po gospodarstvu. In vidimo, da države, ki imajo urejeno zdravstvo, to lažje prenašajo. Hudo bo, ko bomo šteli zaprta podjetja, brezposelne."Država, ki želi funkcionirati, potrebuje urejeno zdravstvo, dodaja.

"Nismo še iz najhujšega, najhujše še prihaja. Državljane pozivam: vključite zdravo kmečko pamet in se obnašajte tako, kot je varno za vas in za okolico, ne pa z glavo skozi zid. To ni upor proti vladi, to je upor proti zdravi pameti."