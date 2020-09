Bregantova: Otroci, ki so v svojem 'mehurčku', ne potrebujejo več maske

Zaščitne maske v razredu pri pouku za osnovnošolce niso več obvezne, je sporočila državna sekretarka na MZ Tina Bregant. Še vedno pa priporočajo ustrezno medsebojno razdaljo. To pomeni, da razdalja kljub nenošenju mask znotraj razreda ni več zapovedana?

icon-expand Bodo osnovnošolci kmalu brez mask pri pouku? FOTO: Dreamstime

"Včeraj smo se na seji vlade pogovarjali, da glede na pripombe, ki smo jih prejeli od staršev in učiteljev, pa tudi glede na epidemiološke podatke, ukrepe nekoliko omilimo," je v današnji izjavi za javnost dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant. Tako so se odločili, da otroci, ki so v svojem 'mehurčku', ne potrebujejo več maske. "To ne pomeni, da maske za otroke niso več potrebne – še zmeraj so na javnem prevozu, v javnih prostorih. S tem odlokom bomo šli otrokom naproti," je še dodala sekretarka.

Za zdaj se nismo odločili za zaostrovanje ukrepov, je pa treba zmanjšati število kontaktov, pravi Bregantova. "Razrede zdaj obravnavamo kot mehurčke, kot da so ena malo večja družina." Tako mora v primeru okužbe tudi razred kot celota v karanteno.

Kljub temu pa še vedno priporočajo ustrezno medsebojno razdaljo. Kot je dejala Bregantova, razumejo, da so nekateri razredi majhni in je razdaljo nemogoče zagotoviti. Med poukom pa po njenih besedah načeloma ni druženja, otroci so tiho, ne klepetajo, "ni takšnega aerosola". "Če jih ovira – in kot kaže jih – jim na ta način maske ni treba več nositi." Na vprašanje, ali se kakšne izjeme obetajo tudi za učitelje, pa odgovarja, da je delo v prvi triadi osnovne šole zelo podobno delu vzgojiteljev. "Pri učiteljih pa je zaželeno upoštevanje razdalje. Tudi na fakultetah so se pritoževali, da težko predavajo z maskami. A to so odrasle osebe, lahko nosijo vizir ali predavajo za pleksi steklom. /.../ Tudi študentje so odrasli. Pri majhnih otrocih prav tako ni takšne možnosti prenosa okužb, pri študentih pa je večji problem – ne toliko predavalnica kot študentsko življenje." Tudi dijake, ki so znotraj matičnega razreda, v svoji skupini – tako Bregantova – se obravnava kot 'mehurček' in jim maske takrat ni treba uporabljati. "To pa ne velja za javni prevoz."

Strokovna skupina se o podrobnosti odloka po besedah državne sekretarke sicer še usklajuje. "Pobuda je tudi od ministrstva, odlok je zapisan, kot sem ga razložila," je povedala. "Nam je pa tako ali tako ustavno sodišče naložilo, da moramo vsakih 14 dni te ukrepe preverjati, in tudi jih."Kot je dodala, bi lahko ukrepi v veljavo sicer stopili že v soboto. Neuradno ministrstvo za šolstvo o tem naj ne bi vedelo (še) nič, bo pa več znanega po seji vlade. Bergantova je ob tem še enkrat poudarila: "Maske ostajajo. Samo ko so v matičnem razredu, ko so ob pouku, ni treba, da jih imajo ves čas gor. To otrokom veliko pomeni." Na mizi naj ne bi bilo nobenih drugih ukrepov. "Včeraj in danes ni bilo govora o zaostritvah, kvečjemu omilitvah."

icon-expand Tina Bregant o odpravi ukrepa nošenja mask pri pouku. FOTO: Posnetek zaslona

Bregantova se je dotaknila tudi današnjega rekordnega števila okužb. Želi si, da se stvari začnejo dejansko umirjati; verjame, da se bodo s temi ukrepi, "za katere vemo, da delujejo, tudi kar zadeva maske". "Si predstavljam, da bodo nekateri starši tudi svojemu otroku rekli, naj ima masko vseeno gor, tudi med poukom. Upam, da nam bo uspelo to krivuljo ustaviti." "Situacija se je spremenila, ne orientiramo se več po številu postelj. Koronavirus je problematičen zaradi načina, kako napade naš zdravstveni sistem. Ta ni robusten, je zelo podhranjen. Iščemo ravnotežje, da bo zdravstvo ob ukrepih še delujoče. Države, ki se držijo teh ukrepov – denimo Tajvan – imajo precej manj težav. Najlažje vsak sam sebe kot odrasel človek pri polni zavesti omeji. In želeli bi, da vsi ukrep uporabljamo." Dejala je sicer še, da razume, da ljudje so zmedeni. "Covid-19 nas je naučil, da moramo biti zelo agilni, prilagodljivi. Po potrebi ukrepe omejimo in spet prilagodimo. Čez 14 dni bomo tako spet preverjali ta ukrep. Smo v fazi plesa z virusom, kar pomeni, da narediš en korak naprej in dva nazaj, ali obratno."

Vladni govorec Jelko Kacin je o možnosti, da šolarji v razredih ne bi nosili več mask, povedal, da o tem niso sprejeli nobene odločitve. "Ko gre za uporabo mask v razredih, sta pristojni dve inštituciji – NIJZ in ministrstvo za izobraževanje," je dejal na današnji novinarski konferenci.