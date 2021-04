Na vprašanje, ali torej tudi on priporoča nadaljnje cepljenje s tem cepivom v Sloveniji, je odgovoril: Vsekakor! " Že sedaj je AstraZenecino cepivo rešilo na milijone smrtnih žrtev, predvsem pa tudi težke primere. To je tekma s časom, če bomo čakali na druga cepiva, nas bosta virus in tretji val prehitela in nam ne bo uspelo spraviti vsega pod kontrolo. Že sedaj smo na meji zmogljivosti zdravstva, ne samo v Sloveniji, tudi v številnih drugih evropskih državah."

"Novica, da je cepivo AstraZenece še naprej priporočeno od Eme, je dobra, ker to pomeni, da se lahko države odločijo, da bodo tudi vnaprej uporabljale to cepivo ," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal priznani infektolog Andrej Trampuž. Brez AstraZenecinega cepiva nam do poletja ne bo uspelo spraviti pandemije pod kontrolo, opozarja.

Po njegovih besedah so do tega cepiva najbolj skeptične tiste države, ki imajo dovolj drugih. "Severnoevropske države, medtem ko drugim državam cepiva primanjkuje. V Nemčiji imajo precepljenih komaj 12 odstotkov ljudi. Vsako cepivo, ki ga bomo hitro dobili, bo najboljše cepivo."

Ljudje v to cepivo ne zaupajo tudi zato, ker je bilo najprej priporočeno samo za mlajše, zdaj za starejše, še meni Trampuž. "A treba je povedati, da je to nov cepivo in zelo redki stranski učinki se vidijo šele, ko precepimo milijone ljudi. Ker pa imamo opravka s tako nevarnim virusom, lahko že zdaj rečemo, da je cepivo mnogo boljše kot virus. Ker ne gre samo za to, da eden od 30 okuženih umre, 10 odstotkov jih ima dolgotrajne posledice. Tako da ni razmišljanja, ali ga uporabiti ali ne. Tudi druga cepiva imajo redke stranske učinke, prepričan sem, da tudi Sputnik V, ki je AstraZenecino cepivo, samo da teh stranskih učinkov še nismo videli."

Na vprašanje, kaj meni o potezi Velike Britanije, ki se je odločila, da s cepivom AstraZenece ne bo cepila mlajših od 30 let, Trampuž pravi, da je takšna odločitev dobra, če imajo zadosti drugih cepiv, da jih bodo dali mlajšim. "Ta imajo, tako da so se lahko tako odločili. Zanimivo je, da Velika Britanija teh hudih stranskih učinkov – krvnih strdkov – ni opazila, ker so začeli cepiti starejše ljudi, medtem ko smo v Evropi začeli cepiti mlajše. Zato smo to prej opazili mi. Bomo pa zagotovo videli še druge stranske učinke, ki so mogoče še redkejši in sčasoma bomo lahko še bolj točno povedali, kdo naj dobi katero cepivo, da bo tveganje najmanjše."

Današnje sporočilo EME po njegovih besedah potrjuje, da je cepivo varno, kljub temu, da so stranski učinki zelo verjetno povezani z njim. "Če ne bi imeli pandemije, tega cepiva ne bi uporabili, ker pa jo imamo in nimamo drugega orožja, je to zagotovo najboljša odločitev."

Za konec je Trampuž povedal še, da se je tudi sam cepil s tem cepivom, enako kot mnogo drugih politikov in zdravnikov. "V Nemčiji se je cepilo praktično celotno zdravstveno osebje in bi ljudem svetoval, da ga uporabijo. Najboljše je tisto cepivo, ki ga dobimo prvo – seveda od vseh odobrenih cepiv. To so trenutno tri, kmalu bo prišlo še četrto. Za zdaj ne bi izbiral, ampak bi vzel tistega, ki ga najprej dobijo. Edina izjema je pri mlajših od 16 let, tam še nimamo odobrenega cepiva, študije še tečejo, in tistih, ki so imeli v preteklosti to redko komplikacijo – trombozo možganskih ven. Tu bi priporočil drugo cepivo, na primer od BioNTecha ali Moderne."