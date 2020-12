'Brez obiskov in stikov se življenje reducira na smrtonosno bolezen'

Popolno zaprtje domov starejših za obiske ni zaustavilo virusa, saj iz večine domov poročajo o okužbah tako med varovanci kot med zaposlenimi. Je pa jasno, da je omejevanje socialnih stikov stanovalcev z bližnjimi že pustilo posledice na zdravju in življenju stanovalcev, te posledice pa bodo dolgotrajne. V društvu Srebrna nit so zato pripravili priporočila za sproščanje obiskov, ki bi bila zavezujoča za direktorje domov, dobra za stanovalce in sorodnike ter tudi zaposlene v domovih. Hkrati pozivajo, naj se omogoči čim več socialnih stikov v prazničnem decembru.

Že vse od prvega vala epidemije so starejši, ki so nastanjeni v različnih domovih po Sloveniji, močno prikrajšani za stike s svojimi najbližjimi. Ker je okužba s covid-19 zanje lahko hitro usodna, je bil v večini domov sprejet ukrep o popolni prepovedi obiskov. Mnogi so tako ostali brez tedenskih stikov, ki so jih nekje nadomestili telefonski in video klici, ponekod pa je tudi teh zelo malo. Deloma je razlog v velikem pomanjkanju osebja, predvsem pa v izredno zahtevnih razmerah, ki so nastale v domovih za starejše po Sloveniji še posebej v drugem valu epidemije, saj so številke o okuženih stanovalcih in o okuženih zaposlenih izredno zaskrbljujoče.

V društvu Srebrna nit si že vse od spomladi prizadevajo, da bi pristojni poskrbeli in omogočili oskrbovancem domov čim več stikov s svojci. Namreč, stiki so izrednega pomena za psihološko podporo oskrbovancem domov, v mesecu decembru pa bo zaradi prepovedi obiskov ta stiska med oskrbovanci zagotovo še veliko večja. O pomembnosti stikov smo že večkrat poročali. Prof. dr. Darja Zaviršek, vodja Katedre za socialno vključevanje in pravičnost na Fakulteti za socialno delo, poudarja, da so svojci stik z zunanjim svetom, ki človeka okrepi in mu daje moč, da bo spet ozdravel. “Če ni obiskov in telefonskih pogovorov z zunanjim svetom, se življenje reducira na smrtonosno bolezen, trpljenje drugih in obup. Če ni svojcev, ki prinašajo 'zdrav veter' - čeprav se jih pri nas vidi zgolj kot 'nevarnost od zunaj', institucionalno rutino prekinjajo samo vizite, obroki, dajanje zdravil in svet postane tako stisnjen, da je v njem težko preživeti,”opozarja Zavirškova.

Kako uveljavljati pravico do nujnih stikov? V društvu so tako ob upoštevanju znanih stališč vseh vpletenih pripravili priporočila za sproščanje obiskov, ki bi bila zavezujoča za direktorje domov, dobra za stanovalce in sorodnike ter tudi zaposlene v domovih. Sorodniki si namreč želijo imeti dokument, s katerim bi lahko uveljavili pravice do nujnih socialnih stikov s svojimi sorodniki v domovih, kajti kljub dobrim praksam je preveč izjem, ki predstavljajo grobo kršenje človekovih pravic, opozarjajo v Srebrni niti. Sestavljena priporočila so posredovali pristojnim organom, med njimi tudi svetovalni skupini na ministrstvu za zdravje, da se do njih opredelijo, podajo pripombe, a so po tednu dni dobili odgovor le od vodje posvetovalne skupine Bojane Beović. Ostali te problematike očitno ne jemljejo dovolj resno. Beovićeva je na njihova priporočila odgovorila: "Nikakor ne nasprotujem obiskom razen morda v akutno spremenjeni situaciji, ko obilica dela s premeščanjem stanovalcev po domu ipd. enostavno tega ne dopušča, po moji presoji to lahko traja nekaj dni. Seveda pa je za obiske v takih razmerah potrebno sodelovanje in razumevanje na vseh straneh. Obiski v takih razmerah pomenijo dodatno obremenitev za osebje domov, najbrž pa dodatno delo predstavlja tudi poslabšanje stanja stanovalcev zaradi osamljenosti. Obiski naj potekajo po hišnem redu, ki zagotavlja čim večjo varnost, če obiskovalci tega ne morejo upoštevati, seveda obiski niso izvedljivi. Se strinjam s financiranjem OVO." Priporočila kot pripomoček direktorjem domov

V Srebrni niti so vladi predlagali, da v PKP7 uvrsti tudi pokrivanje stroškov zaščitne opreme in hitrih testov sorodnikov, ki želijo obiskati svoje v socialnih zavodih.

Priporočila so posredovali direktorjem domov. "Menimo, da so torej naša priporočila dobrodošel pripomoček za direktorje in direktorice domov starejših, zato jih pošiljamo vsem z željo, da v prazničnem decembru, ko se približuje družinski praznik, vsi naredimo čim več, da bodo praznični dnevi prijazni za vse." Prav tako pozivajo vodje domov, da jim posredujejo dobre prakse, ki se jih poslužujejo pri omogočanju stikov med varovanci in svojci, ki bi lahko bile v pomoč tudi drugim domovom. Med dobrimi praksami, ki se že izvajajo, sta plastična stena v sobi za stike v DSO Notranje Gorice ter poseben režim obiskov v DSO Ptuj.