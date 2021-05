Brez testa na Hrvaško le, če ste bili v šestih mesecih od okužbe cepljeni

Bralka nas je opozorila na težavo prebolevnikov covida-19, ki so cepljeni z enim odmerkom, in želijo prečkati mejo s Hrvaško. Z možem sta bolezen prebolela lani oktobra, cepljena pa sta bila letos maja, torej sedem mesecev po preboleli bolezni. A kljub temu s potrdilom o cepljenju ne moreta prečkati hrvaške meje, temveč potrebujeta potrdilo o negativnem testu. Zakaj? Ker se nista cepila znotraj šestih mesecev od okužbe. To je namreč zahteva Hrvaške za prečkanje meje. Informacijo so nam potrdili tudi na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve. Pojasnili so, da na meji ni treba pokazati negativnega PCR- ali hitrega testa le v primeru, da ste znotraj 180 dni od prebolele bolezni prejeli en odmerek cepiva.