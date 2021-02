'Brezdomci ukrepov ne morejo v celoti upoštevati'

V društvu Kralji ulice so opozorili, da so policisti oglobili še več brezdomcev.

Društvo je namreč pred dnevi na Twitterju objavilo plačilni nalog, ki ga je zaradi zadrževanja na prostem med 21. in 6. uro prejel eden od brezdomcev. Na Policijski upravi Ljubljana so takrat pojasnili, da občasno prejemajo prijave občanov in da tudi sami ob kontrolah zaznavajo zbiranje brezdomcev. Kot so dodali, kršitelje najprej opozorijo, kar večinoma upoštevajo. V primeru hujših ponavljajočih kršitev pa zoper kršitelje tudi ukrepajo.

V zvezi z globo, izdano konkretni osebi, so zapisali, da jo poznajo že iz več predhodnih postopkov in da jim je znano, da ima oseba zatočišče, kjer se v nočnem času večinoma tudi nahaja. Ker se je že nekajkrat v nočnem času zadrževala dlje stan od tega kraja, so jo, preden so ji izdali globo, tudi že večkrat opozorili, da krši odlok.

A kot so opozorili v društvu, so policisti oglobili še več brezdomcev, zatočišča pa da niso ustrezna glede na epidemiološka priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tudi sicer brezdomni zaradi pomanjkanja dostojne in stalne nastanitve ne morejo v celoti upoštevati epidemioloških ukrepov.

Danes pa so v društvu še poudarili, da namen objave plačilnega naloga "ni bilo kazanje s prstom na organe pregona". Kot so zapisali, so s policisti v letih njihovega delovanja razvili korektno medsebojno sodelovanje in večinoma naleteli na razumevanje."Zadevo smo javno obelodanili predvsem zato, ker smo želeli opozoriti na nejasnosti v odredbah in zakonih, iz katerih je brezdomna populacija praviloma izvzeta. V času izrednih razmer se je to jasno pokazalo," so še zapisali.