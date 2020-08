Brezposelnim izplačali manj kot četrtino predvidenih sredstev

Krizno nadomestilo za brezposelnost je predvidela novela prvega protikoronskega zakona, ki je bila v veljavi od 30. aprila. Gre za začasno denarno nadomestilo plače za osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi covida-19 po 13. marcu, pa sicer niso bile upravičene do denarnega nadomestila za brezposelnost po zakonu o urejanju trga dela.

Uveljavitev pravice do kriznega nadomestila za brezposelnost je bila možna od prvega dne brezposelnosti za obdobje trajanja začasnih ukrepov oziroma do konca maja, vlogo pa so lahko oddali le brezposelni, prijavljeni v evidenco zavoda za zaposlovanje.

Kot so pojasnili na zavodu, so začasno denarno nadomestilo za brezposelnost zaradi novega koronavirusa izplačali 954 ljudem, skupaj pa so za nadomestila odšteli nekaj več kot 907.000 evrov bruto. Četudi je ukrep zaključen, ga še vedno izplačujejo, saj v nekaterih primerih ugodijo pritožbam, so dodali.

Skupen znesek izplačil za ta ukrep je bil precej nižji, kot je pričakovala vlada. Minister za delo Janez Cigler Kralj je namreč aprila ocenjeval, da bo do nadomestila upravičenih okoli 2500 ljudi, za ukrep pa je bilo predvidenih štiri milijone evrov.