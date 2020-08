Britanci oklestili število žrtev covida-19 za 5.000, v delu Španije prepovedali kajenje

Število smrtnih žrtev covida-19 se je v ZDA po podatkih univerze Johna Hopkinsa povzpelo na skoraj 166.000, potrjenih okužb s koronavirusom pa je že 5,2 milijona. Britanska vlada je medtem po reviziji zmanjšala število smrtnih žrtev covida-19 za 5000. Španska regija Galicija pa je zaradi širjenja novega koronavirusa prepovedala kajenje na ulicah in javnih mestih, tudi na terasah lokalov.

icon-expand Zaradi boja proti covidu-19 se kopičijo odpadki zaščitnih sredstev. Na fotografiji je prizor iz Mehike. FOTO: AP

V New Yorku se je pandemija po aprilski katastrofi, ko je dnevno umrlo po skoraj 800 ljudi, umirila. Sedaj tam za covidom-19 na dan umre povprečno manj kot deset ljudi, okrepljeno testiranje pa dnevno ugotovi po manj kot odstotek pozitivnih primerov. V mestu New York morajo maske nositi redno tudi na prostem, ljudje upoštevajo socialno distanco. Vseeno težave v ZDA ostajajo. Univerza John Hopkins je sporočila, da se je število žrtev covida-19 tam povzpelo na skoraj 166.000, potrjenih okužb s koronavirusom pa je že 5,2 milijona. Največ okuženih je v Kaliforniji, na Floridi in v Teksasu, kjer so našteli krepko čez 500.000 primerov. V Washingtonu medtem poteka vroča razprava glede novega proračunskega paketa pomoči brezposelnim in ekonomiji, kjer demokrati in republikanci še vedno niso sklenili dogovora. Predsednik ZDA Donald Trumpse medtem osredotoča na odpiranje šol. Kljub predsednikovemu pritisku, naj se redno odprejo vse šole po ZDA s poukom v živo, se posamezne države in šolska okrožja odločajo po svoje. Seattle je potrdil, da bo letos pouk v mestu potekal na daljavo z možnostjo pouka v živo, vendar na prostem. Šolski odbor okrožja Gwyneth v Georgii je imel v sredo težave z začetkom pouka na daljavo za 180.000 šolarjev, okrožje Cherokee pa je poslalo v karanteno 1156 šolarjev zaradi morebitne izpostavljenosti okužbi s koronavirusom, potem ko se je prejšnji teden začel pouk v živo. Okoli 70 šolarjev in učiteljev je bilo namreč pozitivnih na testu. Testiranje cepiva tudi v Mehiki Težave se nadaljujejo tudi v Latinski Ameriki, kjer mrzlično iščejo rešitve proti pandemiji. Mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard je sporočil, da je vlada s tremi različnimi podjetji sklenila dogovor o sodelovanju Mehike v kliničnih testiranjih cepiv. Gre za ameriško podjetje Janssen Pharmaceuticals ter kitajski družbi Cansino Biologics in Walvax Biotechnology. V Mehiki pravijo, da so si s tem zagotovili cepivo, če se za katerega od kandidatov, ki jih bodo testirali, izkaže, da gre za učinkovito cepivo. Testiranja naj bi izvajali med septembrom in januarjem. Skupaj naj bi se z Mehiko za testiranja dogovarjalo 15 podjetij, sodelovanje ljudi v testiranjih bo prostovoljno.

Nič več kajenja Španska regija Galicija je medtem zaradi širjenja novega koronavirusa prepovedala kajenje na ulicah in javnih mestih, tudi na terasah lokalov. Ukrep začne veljati danes in velja povsod, kjer ni možno držati fizične razdalje dveh metrov. Ukrep je regionalni vladi predlagala strokovna ekipa za preprečevanje širjenja koronavirusa. Po njihovem prepričanju predstavlja izdihan dim grožnjo za širjenje koronavirusa. Tako lahko na primer kajenje predstavlja grožnjo, kjer ni možno držati razdalje, ali ko kadilec hodi in se dim vije za njim. Podoben predlog je prejšnji mesec podala španska nacionalna komisija za javno zdravje, ko je na primer opozorila na nevarnost širjenja koronavirusa pri kajenju. Pri tem se namreč izdihne tudi manjše vlažne delce, v katerih se lahko prenaša koronavirus. V Galiciji, kjer živi 2,7 milijona ljudi, je trenutno z novim koronavirusom okuženih 827 oseb, včeraj so potrdili 87 novih okužb.

Nemčija: težave z "uvozom" okužb, Italija zahteva testiranje V Nemčiji, kjer so potrdili že več kot 12.000 primerov okužbe, opozarjajo, da imajo težave z uvoženimi primeri. Inštitut Robert Koch pa z analizo tudi ugotavlja, od kod je bilo vnesenih največ okužb. Na vrhu seznama je Kosovo, sledijo Turčija, Hrvaška in Srbija. Dogajanje na Hrvaškem sicer skrbi vse več držav. Italijanski zdravstveni minister Roberto Speranza je sinoči sporočil, da morajo vsi, ki nameravajo vstopiti v Italijo in so bili v zadnjih 14 dneh na Hrvaškem, v Grčiji, na Malti ali v Španiji, dokazati, da so bili v zadnjih 72 urah negativni na testu oziroma morajo test opraviti v 48 urah po vstopu v državo. Če v državo pridejo z letalom, je na nekaterih letališčih test mogoče opraviti takoj po prihodu, poroča Corriere della Sera. Speranza je odločitev sprejel po izrednem sestanku s predstavniki regij, na katerem so te štiri države ocenili kot rizične.

Britanci število žrtev covida-19 zmanjšali za 5000 Britanski urad za zdravje je po reviziji objavil uradne podatke o smrtnih žrtvah covida-19. Teh je bilo po preučitvi načina beleženja smrtnih žrtev za okoli 5000 manj. V Angliji so namreč v statistiko mrtvih zaradi koronavirusne bolezni 19 zaobjeli vse mrtve, ne glede na to, kdaj so pri njih potrdili okužbo z novim koronavirusom. V drugih delih države, na primer na Škotskem, pa so v statistiki upoštevali tiste, ki so umrli v roku 28 dni od pozitivnega testa na novi koronavirus. Po tem obdobju so vzrok smrti iskali drugje. Oblasti so odločile, da bodo imeli sedaj enako metodologijo beleženja smrtnih žrtev. V Veliki Britaniji je tako v povezavi z novim koronavirusom umrlo 41.329 ljudi, pred tem jih je bilo 46.706. Še vedno ostaja Velika Britanija najhuje prizadeta evropska država v pandemiji po številu mrtvih. Kljub reviziji to verjetno še niso prave številke, saj na novi koronavirus niso testirali vseh mrtvih. Strokovnjaki domnevajo, da je v resnici glede na statistiko o mrtvih iz prejšnjih let novi bolezni podleglo okoli 70.000 ljudi.

icon-expand Opozorilo novozelandskih oblasti po novem izbruhu novega koronavirusa. FOTO: AP