Po treh mesecih 'abstinence' Britanci lahko znova nakupujejo

Britanska vlada je danes sprostila nekatare ukrepe, tako da so lahko tudi preostale trgovine odprle svoja vrata. Vendar pa morajo upoštevati nova pravila za ohranjanje fizične razdalje med kupci. Med drugim je večina trgovin omejila število strank, ki so lahko hkrati v prodajalni, ti se morajo držati priporočene razdalje do drugih kupcev. Poleg tega pa so zdaj obvezna oprema trgovin tudi razkužila, ki morajo biti dostopna na večih točkah po trgovinah in nakupovalnih centrih.

Britanci so – sodeč po dolgih vrstah in gneči v trgovinah – komaj čakali, da bodo lahko znova odšli po nakupih oblačil, čevljev, igrač ... Kar tri mesece so bile namreč trgovine, ki prodajajo tovrstno blago, zaprte zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Na tisoče trgovcev in na stotine tisoče zaposlenih v tem sektorju je pozdravilo vrnitev v "novo normalo". Modne trgovine so bile že na robu obupa, saj so jim v skladiščih stale zaloge neprodanih oblačil v vrednosti okoli 15 milijard funtov (16,7 milijard evrov). Da bi ljudi čim bolj spodbudili k potrošnji, številni trgovci ponujajo visoke, tudi do 70-odstotne popuste. Oblačila, ki jih bodo stranke vrnile, bodo morali dati v karanteno za 72 ur, ali pa jih očistiti, preden jih bodo vrnili na obešalnike. Vlada je sicer trgovce pozvala, naj za zdaj onemogočijo dostop do kabin za pomerjanje oblačil.

Premier Boris Johnson je v nedeljo, še pred odprtjem trgovin, obiskal nakupovalni center v vzhodnem Londonu, kjer je preveril, kako potekajo priprave na vnovično odprtje. Sonarodnjake je v praznem nakupovalnem centru pozval, naj nakupujejo brez skrbi, saj da bodo trgovine varne.

Številne občine so se odločile, da bodo glavne nakupovalne ulice dodatno čistile in tja poslale svoje prostovoljce, ki bodo ljudem priskočili na pomoč. V zadnjih mesecih so bile namreč britanske ulice prazne in zapuščene, zdaj pa se lokalne skupnosti trudijo, da bi ljudi čim bolj varno znova spravile ven. Življenje sicer še zdaleč ni podobno tistemu pred 23. marcem, še vedno namreč ostajajo zaprte restavracije, pubi in nekatere druge dejavnosti.

EasyJet prvič po 11 tednih v zraku

Danes pa je po 11 tednih znova začel leteti nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet. Britanski prevoznik je namreč marca prizemljil vsa svoja letala in odpovedal vse lete. Prvi let po treh mesecih je bil notranji let – z londonskega letališča Gatwick do letališča v Glasgowu. Potniki in osebje so nosili zaščitne maske. Prvi mož Easyjeta Johan Lundgren je ob tem dejal, da bodo letala redno temeljito čistili, potnikom pa bodo na voljo dezinfekcijski robčki ter razkužila za roke. Lundgren je priznal, da jih je dejstvo, da v skoraj treh mesecih niso izvedli niti enega leta, skoraj uničilo.

Kljub uvedbi 14-dnevne karantene in številnimi omejitvami glede potovanj v Veliki Britaniji, je Lundgren optimističen, da bi lahko še rešili poletno sezono. "Upamo in resnično si želimo, da bi bile omejitve sproščene, ali pa da bi vzpostavili zračne koridorje, kjer je to smiselno, da bi omogočili britanskim strankam, pa tudi ljudem iz preostale Evrope, da gredo na počitnice," je dejal.

Še vedno dnevno beležijo veliko število primerov okužbe

Ponovni zagon gospodarstva je bil nujno potreben, saj je Združeno kraljestvo aprila doživelo največji padec bruto domačega proizvoda (BDP) po letu 1997 odkar statistično merijo BDP na mesečni ravni. Pandemija covida-19 je britansko gospodarstvo skrčila za več kot petino (20,4 odstotka).

Na Otoku so se za zaustavitev gospodarskih aktivnosti zaradi preprečevanja pandemije odločili 23. marca. Junija pa so jih začeli postopoma sproščati, čeprav se z virusom v državi še vedno borijo. Danes so tako spet našteli 986 novih primerov in 38 smrti zaradi covida-19. Združeno kraljestvo je med evropskimi državami, ki jih je virus najbolj prizadel, saj so doslej zabeležili že skoraj 300 tisoč primerov. Po številu smrtnih primerov pa se z 41.736 primeri uvrščajo na sam evropski vrh.