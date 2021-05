Britanci lahko spet potujejo in se družijo v notranjosti lokalov

Po več mesecih so znova odprli tudi kinodvorane, muzeje in športne dvorane. Objemi so znova dovoljeni, prav tako gostje, ki ostanejo čez noč, ter turistična potovanja.

"Novost kuhanja doma se je že izpela. To, da se lahko spet zunaj družimo s prijatelji, je fantastično in dobro je, da se znova zažene gospodarstvo," je dejal Mike, ki se je s še dvema prijateljema za zajtrk dobil v enem od lokalov.

Na Otoku so danes naredili velik korak k normalnosti. V Angliji, Walesu in večjem delu Škotske lahko znova strežejo v notranjosti lokalov in restavracij.

Za zdaj so se sprostila le potovanja v države na britanskem zelenem seznamu in ob pogoju vzajemnosti. Za potnike iz teh držav bosta obvezna predložitev negativnega izvida PCR-testa ter ponovno testiranje v dveh dneh po prihodu na Otok.

Britanski premier Boris Johnson je izpostavil, da so znova dosegli nov mejnik pri sproščanju ukrepov, da pa morajo biti pri tem zelo pazljivi. Dodal je, da pozorno spremljajo širjenje indijske različice novega koronavirusa in da hitro ukrepajo, kjer naraščajo okužbe.

Čeprav je vlada sledila svojem načrtu in danes uveljavila dodatno sproščanje ukrepov, je Johnson prejšnji teden opozoril, da bi lahko bila popolna odprava omejitev, ki je predvidena za 21. junij, ogrožena zaradi indijske različice virusa.

Britanski javni zdravstveni sistem ni pod prevelikim pritiskom, je še povedal Johnson.

Na območjih, kjer se pojavlja indijska različica, velik odziv na cepljenje

Prejšnji teden je število primerov okužb z indijsko različico na Otoku naraslo s 520 na 1313, največ pa so jih zabeležili na severu države, v mestih Bolton in Blackburn. V Boltonu in drugih krajih, kjer so se pojavili posamezni izbruhi indijske različice novega koronavirusa, so zato v zadnjih dneh pospešili cepljenje.

Danes se je tako več tisoč ljudi, med njimi tudi 17-letniki, postavilo v vrsto, da bi prejeli svoj odmerek cepiva. Lokalne oblasti so namreč sporočile, da bodo ne glede na državno strategijo cepile tudi tiste, ki si to želijo. Za to pa se jim ni bilo treba niti naročiti. Samo čez vikend so v Boltonu cepili več kot 5000 ljudi.

Prve ugotovitve Univerze v Oxfordu kažejo, da so cepiva učinkovita tudi proti indijski različici.