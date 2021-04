Britanci z mislimi že na počitnicah in nogometnih tekmah: prihajajo covidna potrdila

Glede na načrte britanske vlade bi Britanci prejeli neke vrste identifikacijo, ki bi pokazala, ali so cepljeni proti covidu-19, imajo protitelesa ali pa so bili negativni na testiranju. Načrtom sicer nasprotujejo tudi nekateri konservativni poslanci.

Kot piše SkyNews,se Britanci še posebej veselijo potnih listov o cepljenju, ki bodo omogočili potovanja. Destinacije, ki bodo varne in jih bo država označila za zelene, bodo za britanske turiste dosegljive brez karantene po vrnitvi, piše medij.

Več konservativnih poslancev in opozicijski laburisti so sicer kritični do t. i. potnega lista o cepljenju, češ da gre za diskriminacijo. Downing Street pa trdi, da bo pilotni sistem omogočil širše odprtje bolj rizičnih aktivnosti.

Potrdila ne bodo potrebovali za obisk trgovin, vstop na javni prevoz ...

Sistem dokazovanja glede covida-19 bo namenjen dogodkom z večjim številom ljudi, kot so dogodki v nočnih klubih, festivali in športne tekme, so še sporočili iz vlade. Ne bodo pa ga uporabljali za koriščenje javnega prevoza ali vstop v nujne trgovine. Podobno tega sistema ne bodo koristili za pube in restavracije, ki se bodo predvidoma odprle sredi maja. V pripravi sta sicer tako digitalna kot fizična oblika identifikacije. V Veliki Britaniji je prvi odmerek cepiva prejelo 31 milijonov ljudi, drugega pa več kot pet milijonov.