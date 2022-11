Britanec, ki je bil najdlje okužen s covidom, končno ozdravel

Osebje londonske bolnišnice pravi, da ne pozna nobenega drugega zabeleženega primera osebe, ki bi ozdravela po tako dolgem okužbi. Z genetsko analizo so določili, da se je 59-letnik okužil z zgodnjo različico prvotnega seva iz Vuhana, ki so jo nato zamenjale različice alfa, delta in omikron. Šele ko so določili različico, so pacienta lahko zdravili, in sicer z regeneronom, enako mešanico, ki jo je prejel tudi takratni ameriški predsednik Donald Trump. Ista ekipa je zdravila tudi pacienta, ki pa je po 505 dnevu pozitivnih testov, umrl. V obeh primerih so genetski testi pokazali, da je bil pacient okužen zgolj enkrat in se ni ponovno okužil.

Primeri vztrajnih okužb so drugačni kot primeri dolgotrajnega covida, kjer ima lahko pacient simptome več mesecev ali še dlje, ampak je njegov test na koronavirus negativen. Ekipa strokovnjakov, ki je zdravila pacienta, je pozvala k dodatnim raziskavam o zdravljenju s protitelesi za vztrajni covid. Zdravnik Luke Blagdon Snell je povedal, da so nekatere nove različice virusa odporne na vsa zdravljenja s protitelesi, ki so na voljo v Združenem kraljestvu in Evropi. "Osebe s šibkim imunskim sistemom so bolj dovzetne za težji potek bolezni in vztrajno okužbo. Še vedno delamo na tem, da najdemo najboljši način, da jih zavarujemo in zdravimo," je povedal.