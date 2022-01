Britanija ukinja PCR-testiranje za asimptomatične osebe s pozitivnim hitrim testom

Združeno kraljestvo se v luči omikrona in visokega porasta števila okužb z novim koronavirusom sooča tudi z vse večjim pritiskom na laboratorije, ki opravljajo PCR-testiranje. Na Otoku lahko dnevno izvedejo nekaj več kot 800.000 laboratorijskih testov, vendar pa so se že decembra približali svoji meji zmogljivosti, poroča BBC.

Tamkajšnje oblasti so se zato odločile, da okuženim asimptomatskim osebam po potrditvi okužbe s hitrim antigenskim testom te ne bo treba še dodatno potrjevati tudi s PCR-testiranjem. "Upamo, da bo sprememba izboljšala dostop do PCR-testov za simptomatske osebe ter za zdravstvene delavce, prevoznike in druge ključne delavce, ki jih morajo redno testirati," so razložili svojo odločitev.

Britanska agencija za javno zdravje je sicer že v sredo začasno zadržala potrditvena PCR-testiranja, saj da so hitri testi več kot 80-odstotno učinkoviti "pri iskanju najbolj nalezljivih oseb". Ob tem so dodali, da so na 10.000 opravljenih hitrih testov manj kot trije primeri takšni, ki bi pokazali lažno negativen rezultat.