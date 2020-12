Britanska kraljica bo kmalu prejela prvi odmerek cepiva proti covidu-19

94-letna kraljica Elizabeta II. in njen 99-letni soprog princ Filip bosta po poročanju tujih medijev cepljena že zelo kmalu. Britanska vlada je sporočila, da bi se lahko cepljenje začelo že v nekaj dneh, prvi pa bodo na vrsti oskrbovanci domov za starejše in tamkajšnji zaposleni. Sledili bodo vsi prebivalci, ki so starejši od 80 let, kamor spadata tudi člana kraljeve britanske družine, in ostali zdravstveni delavci. Velika Britanija je namreč postala prva država na svetu, ki je odobrila cepivo dvojca Pfizer in BioNTech proti covidu-19 za širšo uporabo.