Britanska različica covida-19 ni smrtonosnejša, temveč le bolj nalezljiva

Prav tako so ugotovili tudi, da pri okuženih z britansko različico ni obstajala večja verjetnost, da bodo umrli, kot pri okuženih z drugimi različicami. Med prvimi jih je namreč v 28 dneh po okužbi umrlo 16 odstotkov, med drugimi pa 17. So pa v vzorcih britanske različice odkrili večjo količino virusa. Virusno breme je bilo torej večje kot pri vzorcih drugih različic.

Britanski znanstveniki v študiji, ki so jo v strokovni reviji The Lancet Infectious Diseases objavili včeraj, niso našli povezave med britansko različico virusa in hujšo obliko bolezni. Med bolniki z britanskim sevom jih je hudo zbolelo ali umrlo 36 odstotkov, med tistimi, ki so bili okuženi z drugimi različicam, pa 38 odstotkov.

Raziskovalci so sekvencirali genome virusa pri 341 bolnikih, ki so jih testirali devetega novembra ali kasneje in so jih do vključno 20. decembra sprejeli v eno od britanskih bolnišnic University College London Hospital in North Middlesex University Hospital. Med vsemi temi bolniki je bilo 58 odstotkov (198 oseb) okuženih z britansko različico, ostali pa so bili okuženih s katero od drugih različic virusa Sars-CoV-2.

Znanstveniki z Nacionalnega centra za infekcijske bolezni v Singapurju, ki niso sodelovali pri študiji, so ob tem sicer poudarili, da so te ugotovitve v nasprotju z ugotovitvami treh preteklih študij, ki so ugotovile, da je britanska različica koronavirusa smrtonosnejša od drugih. Poudarili so, da so ugotovitve britanskih znanstvenikov spodbudne, a da jih je treba potrditi na večjem vzorcu.