Britanska vlada Britancem 'pokvarila' dopust, Španci obupani

Številke v Španiji so trenutno primerljive s tistimi na Švedskem in Portugalskem. Najslabše podatke v EU sicer beležijo Romunija in Bolgarija ter Luksemburg.

Tudi letalski prevozniki niso bili navdušeni in so odločitev britanske vlade označili za " velik udarec ". Največji britanski organizator potovanj TUI je do 9. avgusta odpovedal vse počitnice v Španiji. British Airways medtem še vedno leti v Španijo, a so sporočili, da bo ukrep " uničil na tisoče dopustov Britancev ".

" Španija je varna za Špance in tuje turiste ," je dejala španska zunanja ministrica Arancha González Laya . Še največ problemov oblastem povzročajo mladi, med katerimi se virus vztrajno širi na zabavah. V Kataloniji so zato pretekli konec tedna začasno zaprli vse nočne klube.

Po nepričakovani in nenadni odločitvi Velike Britanije, ki je Španijo uvrstila na t. i. rdeči seznam, Španci poudarjajo, da ostajajo varna država za turiste. Število okužb v državi je v zadnjih dneh sicer močno naraslo, a gre za osamljene primere, ki so pod nadzorom, poudarjajo tamkajšnje oblasti.

"Polovica tistih, ki so pozitivni na virus v Španiji, je brez simptomov," ob tem poudarja španska zunanja ministrica. Po njenih besedah so še posebej varni Kanarski otoki in Balearski otoki, saj tam niso zabeležili novih izbruhov.

Nov ukrep britanske vlade je Španiji sicer zadal še zadnji udarec v že tako katastrofalni turistični sezoni. "Vemo, kaj britanski turizem pomeni za našo državo in zlasti za našo regijo," je dejal podpredsednik AndaluzijeJuan Marín. Costa del Sol je priljubljena turistična destinacija številnih Britancev.

Britanska vlada je sicer napovedala, da bo na rdeči seznam v prihodnje uvrstila še več držav.

Na Kitajskem porast okužb, na Novi Zelandiji brez novih primerov

Pandemija koronavirusa se sicer ne umirja. Na Kitajskem so v ponedeljek zabeležili 61 novih primerov, kar je največji dnevni prirast od aprila. Virus je med drugim izbruhnil v mestu Urumči, kjer so potrdili 57 okužb med domačim prebivalstvom. Tamkajšnje oblasti so takoj po izbruhu organizirale množično testiranje. Do zdaj so testirali že več kot 2,3 milijona ljudi v mestu s 3,5 milijona prebivalcev.

Nova Zelandija medtem že tretji dan zapored ne beleži novih primerov. V državi imajo aktivnih 21 okuženih, vsi pa so potniki, ki so se vrnili v državo iz tujine in so 14 dni preživeli v karanteni. Lokalno se virus v državi več ne širi. Nova Zelandija sicer vztraja pri strogem nadzoru izhodov in prihodov v državo.



V Vietnamu se medtem tamkajšnje oblasti pripravljajo na množično evakuacijo domačih turistov in mesta Danang. Evakuirali jih bodo 80.000, potem ko so tam odkrili štiri primere lokalnega prenosa virusa. Gre za prve primere v državi po 99 dneh.