Anglija se decembra znova odpira, na tekme se bodo lahko vrnili tudi navijači

Prenehanje "lockdowna" predvsem pomeni, da se bodo znova lahko odprle nekatere dejavnosti, kot so neživilske trgovine, frizerski saloni, telovadnice in aktivnosti za preživljanje prostega časa. Poleg tega bo znova dovoljeno zbiranje v okviru verskih obredov, poroke in vsi športi, ki potekajo na prostem. Pri tem pa bodo morali udeleženci še vedno upoštevati ohranjanje fizične razdalje.

Znova se bodo ljudje na prostem lahko družili v skupinah do šest ljudi. Doslej je veljalo, da so se lahko družili le z eno osebo. Angleži pa se bodo lahko decembra tudi malo bolj sprostili, saj bodo lokali in restavracije po novem odprtju lahko delali do 23. ure, medtem ko so pred zadnjim zaprtjem gostinci morali svoja vrata zapreti že ob 22. uri. Vendar pa bodo še vedno stranke morale zadnja naročila podati do 22. ure.

V Angliji bodo dovoljeni tudi ekipni športi, ki potekajo na prostem, prvič od marca pa bodo na nektarih stadionih lahko znova prisotni tudi navijači.

Vlada upa na množično testiranje in cepljenje

Britanski premier Johnson je ob tem opozoril, da bodo naslednji tedni "težka zima" in da božič ne bo tako, kot smo ga vajeni. Vendar pa je po njegovem prepričanju država "zvozila ovinek" in na obzorju se že kaže rešitev za izhod iz pandemije. "Moramo se upirati virusu dokler nam na pomoč ne priskoči testiranje in cepljenje, s katerim se bodo zmanjšale potrebe po omejitvah," je dejal.