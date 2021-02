V Nemčiji delež britanskega seva v 14 dneh s šestih na 22 odstotkov

Po Evropi se širijo novi sevi koronavirusa. Težave zaradi hitrega širjenja britanske različice, ki je vsaj 35 odstotkov bolj nalezljiva kot prvotni koronavirus, imajo v Nemčiji. Prav zaradi nevarnejših sevov so prepovedali vstop v državo prišlekom iz več deset držav. V odziv na nove seve je Evropska komisija predstavila načrt "Hera Incubator", ki vključuje tudi okrepitev prepoznavanja novih različic ter razvoj novih in prilagojenih cepiv.

Po podatkih nemškega inštituta Roberta Kocha se je delež britanske različice med potrjenimi okužbami v slabih dveh tednih povečal s šest na več kot 22 odstotkov. "Predvidevamo, da bi lahko ta različica kmalu postala prevladujoča,"je novinarjem dejal zdravstveni minister Jens Spahn. Odstotek okužb, ki so posledica te različice, naj bi se namreč vsak teden podvojil. Dodal je, da gre 1,5 odstotka okužb z novim koronavurusom na račun južnoafriške različice. Za britansko različico strokovnjaki ocenjujejo, da je najmanj za 35 odstotkov bolj nalezljiva kot prvotni novi koronavirus. Nemška vlada je pred kratkim povečala sredstva za laboratorije za sekvenciranje gena virusa, da bi pridobili jasnejšo sliko o širjenju različic novega koronavirusa v državi.

icon-expand Koronavirus pod mikroskopom, splošna FOTO: Shutterstock

V Nemčiji ukrepov še ne bodo sproščali V Nemčiji že mesec dni veljajo strogi ukrepi za zajezitev okužb z novim koronavirusom, ki so pripomogli k bistvenemu znižanju števila novih okužb v letošnjem letu. Tako nemška kanclerka Angela Merkel kot ostali predstavniki nemške vlade menijo, da čas za omilitev ukrepov še ni napočil in pri tem opozarjajo prav na nevarnejše različice novega koronavirusa. Prav zaradi nevarnejših novih različic novega koronavirusa je Nemčija vstop v državo z nekaj izjemami prepovedala prišlekom iz več deset držav in regij, kjer so nevarne različice novega koronavirusa že razširjene. Na seznamu so med drugim Velika Britanija, Portugalska, Brazilija in Južnoafriška republika ter sosednji Češka in avstrijska zvezna dežela Tirolska. Po podatkih RKI so doslej v Nemčiji potrdili 2.350.399 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 66.164 covidnih bolnikov. Da se po Evropi širita bolj nalezljivi južnoafriški in britanski sev, je na današnji novinarski konferenci izpostavil tudi direktor NIJZ Milan Krek. Dejal je, da bi to lahko Evropo pripeljalo v tretji val.

Bruselj z načrtom za pripravo Evrope na grožnjo različic novega koronavirusa Evropska komisija je danes predlagala načrt za pripravo Evrope na okrepljeno grožnjo različic novega koronavirusa, ki vključuje pospešitev postopkov za odobritev prilagojenih cepiv proti različicam in krepitev proizvodnje cepiv. "Nove različice virusa se pojavljajo hitro. Še hitreje moramo prilagoditi naš odziv," je ob predstavitvi načrta poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Komisija je načrt poimenovala "Hera Incubator", torej inkubator načrtovane evropske agencije za odzivanje na zdravstvene krize, znane po angleški okrajšavi Hera. Predvideva sodelovanje raziskovalcev, biotehniških podjetij, proizvajalcev in javnih organov v EU in globalno pri prepoznavanju novih različic, razvoju novih in prilagojenih cepiv, pospeševanju procesov za odobritev teh cepiv ter zagotavljanju proizvodnih zmogljivosti. Inkubator bo po navedbah komisije pomemben tudi v okviru zagotavljanja dolgoročne pripravljenosti EU na zdravstvene krize. Komisija med ključnimi ukrepi izpostavlja krepitev pripravljenosti, razvoj cepiv, ki bodo učinkovita v boju z različicami virusa, in krepitev proizvodnih zmogljivosti. V okviru tega podrobneje opredeljuje tri polja ukrepanja: prepoznavanje in analiziranje različic, pospešitev odobritve prilagojenih cepiv in krepitev proizvodnje.

icon-expand Ursula von der Leyen je predstavila načrt za pripravo Evrope na grožnjo novih različic koronavirusa. FOTO: AP

V okviru prizadevanj za izboljšanje prepoznavanja in analiziranja različic predlaga razvoj specializiranih testov za nove različice in podporo genomskemu sekvenciranju v članicah z najmanj 75 milijoni evrov. Pri tem izpostavlja cilj, da je treba zagotoviti petodstotno genomsko sekvenciranje pozitivnih testov. Predlaga tudi 150 milijonov evrov za krepitev raziskav in izmenjave podatkov glede različic. Pri tem komisija predlaga zagon mreže za klinične raziskave z nazivom Vaccelerate covid-19, ki naj bi združevala 16 članic EU in pet pridruženih držav, vključno s Švico in Izraelom. Cilj je izmenjava podatkov ter postopno vključevanje otrok in mladih v klinične raziskave. Pospešeno odobritev prilagojenih cepiv naj bi Unija zagotovila na podlagi modela cepiva proti gripi, s spremenjenim postopkom, ki omogoča odobritev na podlagi manj podatkov, ki jih je treba posredovati Evropski agenciji za zdravila (Emi). Predvidena pa je tudi nova kategorija nujne odobritve na ravni EU. Za okrepitev proizvodnje cepiv proti covidu-19 pa bo unija nadgradila obstoječe pogodbe oziroma sklenila nove pogodbe s farmacevtskimi podjetji glede razvoja novih in prilagojenih cepiv na podlagi financiranja EU. Te nadgrajene in nove pogodbe bodo po navedbah komisije vključevale podroben in verodostojen načrt glede zmožnosti za proizvodnjo cepiv v EU in zanesljiv časovni okvir. To pa naj ne bi preprečilo EU, da po potrebi preuči možnosti virov zunaj EU, če te izpolnjujejo evropske varnostne zahteve.