Britansko otroško pisateljico skrbi, kakšne posledice bo pandemija pustila na otrocih

Avtorica tudi v Sloveniji priljubljene zbirke otroških knjig o Zverjascu, Julia Donaldson , vsak dan prejme številna pisma svojih majhnih bralcev. In čeprav ji v njih sicer ne pišejo neposredno o svojih stiskah glede pandemije in ukrepov, britanska pisateljica pravi, da se boji, kako se bodo številni ukrepi – od omejitve gibanja in zapiranja šol do omejitev druženja – odrazili na njihovem razvoju.

72-letnica je namreč tudi sama babica devetim otrokom. "Ena od mojih vnukinj rada poje. Ko je prišla iz vrtca, sta jo starša vprašala: 'Kaj ste pa danes peli?' In je odgovorila: 'S petjem se širijo virusi.' Mislim, da je zločin, da preprečujejo ljudem petje, še posebej otrokom. In bojim se, da nekateri otroci med odraščanjem ne bodo mogli peti. Vemo pa, da petje ohranja naše dobro zdravje," je za britanski The Guardian dejala Donaldsonova.

Prav tako je zaskrbljena nad tem, kakšne posledice je pustilo zaprtje šol in vrtcev predvsem na otrocih iz socialno šibkejših družin. "Že tako imamo velik razkorak med različnimi šolami, pa tudi znotraj šol med otroki, ki imajo visoko izobražene starše in ki so se verjetno šolanja na daljavo lotili zelo resno, in drugimi starši, ki ne zaslužijo niti dovolj za hrano, kaj šele da bi otrokom pomagali pri branju, pisanju in računanju," je opozorila.

Upa pa, da se je v pozitivnem smislu spremenilo vsaj to, da so se otroci v tem času bolj povezali z naravo, saj so ljudje več časa preživljali na prostem. Pred pandemijo je namreč med svojimi obiski v šolah in vrtcih po Združenem kraljestvu opažala, da otroci zelo slabo poznajo naravo in da mnogi ne ločijo med denimo regratom in zvončnico.

A ne le za otroke, skrbi jo tudi za starejše. Sama ima okvaro sluha in kot pravi, se pri vsakodnevni komunikaciji močno zanaša na branje z ustnic. Niti sama se ni zavedala, kako pomembno je branje z ustnic, dokler nismo začeli nositi zaščitnih mask."Kjer živim, imamo lepo, živahno ulico z neodvisnimi trgovinicami in te so za veliko ljudi pomembne, ker tako ostajajo prisebni: skočijo v trgovinico, poznajo prodajalce in malce poklepetajo z njimi. Nato pa so naenkrat vsi prodajalci začeli nositi maske in veliko ljudi je verjetno nehalo hoditi v trgovino. Jaz tudi. Raje ostanem doma, ker me to spravi v slabo voljo," pravi britanska pisateljica. Sama se sicer zaveda, da so maske potrebne, vendar pa si želi, da bi se videlo skoznje.

Julia Donaldson z družino živi na Škotskem. Med bralci je najbolj znana po svojih slikanicah za otroke, še posebej po seriji knjižic o Zverjascu (Gruffalo). V Združenem kraljestvu njeno knjigo prodajo na vsakih 11 sekund. Med letoma 2010 in 2019 je samo na Otoku prodala več kot 27 milijonov izvodov svojih knjig, kar je devet milijonov več kot kateri koli drugi avtor.