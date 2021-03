Bruselj ne priznava napak pri nabavi cepiv, le težave s proizvodnjo

Voditelji šestih članic Unije – slovenski premierJanez Janša ter premierji Avstrije, Češke, Hrvaške, Bolgarije in Latvije – so prejšnji petek v pismu pozvali k zagotovitvi enakega dostopa do cepiv vsem članicam, majhnim in velikim.

Izpostavljajo, da v nasprotju z dogovorom, da je treba cepiva članicam razdeliti ob enakem času in po načelu pro rata, torej sorazmerno glede na število prebivalstva, v zadnjih dneh ugotavljajo, da farmacevtska podjetja cepiv posameznim članicam ne dobavljajo na podlagi enakega pristopa in načela pro rata.

To je po mnenju voditeljev v nasprotju z duhom evropske solidarnosti in lahko ustvari ogromne razlike med članicami pri spoprijemanju s pandemijo, zato so predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela pozvali k čimprejšnji razpravi o razdeljevanju cepiv.