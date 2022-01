S covidnim potrdilom bi morali po EU potovati brez dodatnih omejitev

"Omikron se je že razširil po Evropi in čas je, da se razmisli o prekinitvi dodatnih ukrepov glede potovanj, ki so jih številne članice uvedle v preteklih tednih, s čimer je postalo potovanje v EU napornejše in manj predvidljivo," sta izpostavila komisarka za zdravje Stella Kiriakides in komisar za pravosodje Didier Reynders. To je sporočilo komisije ob tem, ko so ministri EU za evropske zadeve danes potrdili novo priporočilo o usklajevanju ukrepov, ki naj bi olajšalo potovanje po EU med pandemijo covida-19, medtem ko vsaka članica uvaja svoje ukrepe, kar povzroča veliko zmedo.

V komisiji so izpostavili, da so članice danes potrdile, da mora veljavno digitalno covidno potrdilo – o cepljenju, negativnem testu ali prebolevnosti – načeloma zadostovati za potovanje po Uniji v pandemiji. Veljavnost potrdila je Unija z delegiranim aktom uskladila na 270 dni po primarnem cepljenju. To bo veljalo od 1. februarja.