Bruselj predlaga podaljšanje digitalnega covidnega potrdila za eno leto.

Komisija je poleg podaljšanja covidnega potrdila predlagala tudi spremembe uredbe o digitalnem covidnem potrdilu in pozvala Evropski parlament in Svet EU, naj njen predlog hitro sprejmeta. Dosedanja uredba o evropskem digitalnem covidnem potrdilu namreč velja do 30. junija letos.

"Ne moremo napovedati, kako se bo razvijala pandemija, lahko pa zagotovimo, da bodo državljani in državljanke povsod na poti še naprej uživali ugodnosti potrdila, ki deluje in je sprejeto. Brez podaljšanja veljavnosti se lahko zgodi, da bodo v veljavi številni različni nacionalni sistemi in se bomo morali spopadati z zmedo in ovirami, ki jih bo to povzročilo. Evropsko digitalno covidno potrdilo se je izkazalo za učinkovito pri omogočanju varnega in prostega potovanja. Nestrpno pričakujem dan, ko ne bo več potrebno. Do takrat pa nam bo potrdilo omogočalo varno gibanje v Evropi," je danes sporočil evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.

Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides pa je dejala, da je evropsko digitalno covidno potrdilo v času velike negotovosti olajšalo varno prosto gibanje in potovanja.

"Naši državljani so potrdilo sprejeli, saj jim je olajšalo življenje. To pomembno orodje je bilo ključno pri obvladovanju tveganj in podpiranju javnozdravstvenih ukrepov za zaščito državljanov med pandemijo. Danes predlagamo posodobitev možnosti uporabe potrdila za potovanje po vsej EU, s čimer bomo Evropejcem zagotovili gotovost vse do prenehanja potreb na področju javnega zdravja. Predlagamo tudi prilagoditev potrdil najnovejšemu znanstvenemu razvoju in epidemiološkim spremembam ter potrebi po pospešitvi kampanj cepljenja s poživitvenim odmerkom in podpiranju ključnih kliničnih raziskav, ki so že v teku, s priznanjem prebivalstva, udeleženega v njih," je še dejala komisarka Kiriakides.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton pa je dejal, da je evropsko digitalno covidno potrdilo postalo svetovni standard. Doslej je bilo po njegovih besedah izdanih več kot 1,2 milijarde potrdil, v sistem pa je povezanih že 60 držav.

"Z digitalno infrastrukturo portala Prehod EU še naprej olajšujemo čezmejno priznavanje covidnih potrdil v času trajanja pandemije. To je pomemben element pri omogočanju prostega gibanja in potovanja tudi v negotovih časih," je še dejal Breton.