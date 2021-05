Bruselj predlaga sproščanje omejitev potovanj iz tretjih držav v EU

"Komisija predlaga možnost vstopa v EU iz nenujnih razlogov ne samo za vse osebe, ki prihajajo iz držav z dobro epidemiološko sliko, ampak tudi za ljudi, ki so prejeli zadnji priporočen odmerek v EU odobrenega cepiva," so zapisali v Bruslju. Cepljeni bi morali biti najmanj 14 dni pred prihodom, so pojasnili.

To bi lahko veljalo tudi za cepiva, ki so prejela izredno dovoljenje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). V Uniji so trenutno odobrena cepiva Pfizerja, Moderne, AstraZenece in Johnson & Johnsona. WHO pa je poleg tega izredno dovoljenje izdala še za cepivo indijskega inštituta Serum.

Kot so pojasnili na komisiji, ta predlog odraža zadnje ugotovitve znanstvenikov, da cepljenje bistveno pripomore k prekinitvi širjenja okužb z novim koronavirusom. Ob tem predlagajo, da države, če se odločijo, da bodo na svojem ozemlju za cepljene ljudi odpravile obveznost karantene ali predložitve negativnega izvida testa na novi koronavirus, to storijo tudi za cepljene ljudi, ki pripotujejo iz tretjih držav.

To bi lahko olajšalo dileme glede zelenega digitalnega potrdila, tj. potrdila, da je bil nekdo cepljen proti covidu-19, da ga je prebolel ali pa da je bil negativen na testiranju. Evropski parlament in države članice se o tem covidnem potrdilu še pogajajo. Dokler potrdilo ne bo na voljo, naj države priznavajo potrdila tretjih držav na podlagi nacionalne zakonodaje, še predlaga Evropska komisija.